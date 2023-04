Ministrul Turismului revigorează „frunza” Elenei Udrea pentru a promova România: O folosim la tot ce înseamnă evenimente. Foto 

Daniel Cadariu, ministrul Turismului, vrea ca logo-ul turistic frunza, adoptat în perioada când era Elena Udrea era ministru, să îl folosească intens: „Îl folosim la tot ce înseamnă evenimente la care participăm, în special la târgurile de profil, la târgurile turistice. Îl folosim pe tot ce înseamnă documente ale Ministerului.

Brandul de țară, frunza, a fost realizat şi promovat pe vremea când Elena Udrea era ministru al Turismului

Daniel Cadariu este de părere că logo-ul turistic al României – frunza, adoptată ca brand pe vremea când Elena Udrea deţinea portofoliul Turismului – trebuie folosit, el amintind că nu a fost alegerea predecesoarei sale.

„Am încercat să revigorăm brandul de ţară, brandul turistic, pentru că el era constituit de acum 10-12 ani, se cheltuiseră foarte mulţi bani – peste 30 de milioane de euro, bani europeni, e drept, dar peste 30 de milioane de euro – şi zăcea nefolosit. (…) În fond, e logo-ul doar, brandul presupune mult mai multe.

Îl folosim la tot ce înseamnă evenimente la care participăm, în special la târgurile de profil, la târgurile turistice. Îl folosim deja pe tot ce înseamnă documente ale Ministerului”, a afirmat ministrul Turismului în emisiunea Insider Politic.

Daniel Cadariu: Logo-ul nu a fost folosit decât foarte rar, lucru pe cate îl consider „nedrept”

Ministrul mai spune că acest logo apare în mod vizibil pe toate certificatele de clasificare emise structurilor de cazare agenţiilor de turism sau unităţilor de alimentaţie publică.

Daniel Cadariu aminteşte că aproape 12 ani logo-ul nu a fost folosit decât foarte rar, lucru pe cate îl consideră „nedrept”, el amintind că nu Elena Udrea a adoptat acest logo, ci operatorii din turism.

„Acest logo trebuie folosit. Nu poţi întotdeauna să ajungi într-o funcţie de conducere şi să iei totul de la zero. Şi atunci am spus: trebuie să încercăm să-l folosim. Cum o facem? Printr-un Ordin de ministru am constituit un Consiliu de brand turistic naţional în care am chemat parteneri mediul privat şi am spus:

Haideţi să vedem cum începem să-l folosim” (…) şi să ne propună pe viitor dacă trebuie modificat, dacă trebuie adoptat altul… să fie decizia celor care se pricep. Un lucru e clar: trebuie folosit. Trebuie modificat, trebuie adoptat altul, nu e o problemă, dar trebuie folosit”, a adăugat ministrul Turismului, potrivit news.ro.