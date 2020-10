Măsurile anunțate de Predoiu au caracter mai mult administrativ și vizează cariera magistraților. Cu toate acestea, spune Adriana Stoicescu, Predoiu ar fi trebui să anunțe reforme cu privire la pedepsele aplicate violatorilor sau traficanților de droguri.

„Intr-un dispret total la adresa justitiei si a noastra, a tuturor magistatilor onesti, ministrul justitiei din Absurdistan a prezentat ieri viziunea echipei sale pentru următorul cincinal de impliniri marete. Un aspect este noul avant al luptei anticoruptie. Dar ce facem cu lupta impotriva traficului de droguri? A, ma scuzati, tocmai ce doriti sa dezincriminati consumul. De abia astept sa vad, post pandemie, cluburile de fite pline cu traficanti, senini consumatori „decat”. Dar cu traficul de minori ce facem? A, tocmai ce ati dorit sa scadeti limitele de pedeapsa pentru pedofili si violatori, dar ciumata de Curte Constitutionala s-a opus orientarii europene. La fiecare termen de judecata in boxa sunt cel putin doi inculpati cercetati pentru infractiuni sexuale cu minori, dar nu-i problema, nu-i asa? Cu traficul de migranti mai luptam? Desigur ca nu”, a scris Adriana Stoicescu.

DNA trebuie reînviat

Într-un ton ironic, președintele Tribunalului Timiș mai scrie că actuala putere politică își dorește ca vechiul DNA, cu practicile lui, să fie reînviat. „Asa nu se mai poate. Trebuie un nou avant al luptei anticoruptie. Sa ne intoarcem la practicile sanatoase: catuse, arestari televizate. Cand va trag de urechi stapanii, le povesteste cineva despre infractoarea cu ceas cu cuc? Despre judecatorul CEDO umilit si sfartecat public? Despre lotul de judecatori de la Inalta Curte, tinut pe tusa 4 ani, ca mai apoi sa fie achitat? Despre judecatorii care tocmai au fost despagubiti pe motiv de interceptarie nelegale? A, nu? Dar vorbim despre coruptia imensa din sistem pentru care numarul de procurori din SIJ este insuficient, motiv pentru care trebuie sa o desfiintam”, a mai completat magistratul.

Adriana Stoicescu a anunțat că va continua să scrie despre probleme din justiție și despre implicarea politicului în sala de judecat, atrâgând atenția asupra dublei măsuri cu care se acționează.

„Cat de penibili putem fi? Cat de tare dispretuim adevarul si dreptatea incat sa ne dorim umilirea judecatorilor? Cand am vorbit despre politisti burtosi, am adus atingere independentei justitiei. Cand ministrul vorbeste despre gafele unei sectii, ca temei pentru desfiintare, este in regula. Cand promite ca vor fi trimise multe dosare in instanta, atentionand indirect procurorii, este in regula.Vreti din nou procurori cu 4 ani vechime care sa cerceteze judecatori cu 20 de ani vechime. Vreti judecatori care sa se uite peste umar cand scriu minute. Vreti ca ministrul justitiei sa poate sesiza inspectia judiciara ori de cate ori un judecator nu se inscrie in linia partidului … Nu o sa tac. Ca sa fiu in ton cu vremurile, din mormant ma voi intoarce si voi urla la voi. Voi spune adevarul si voi pune degetul acolo unde va doare. Si nu va vom lasa sa va bateti joc de noi”, a conchis magistratul.