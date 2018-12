A fost considerat laș și trădător aproape 30 de ani. Nu s-a sinucis, a fost omorât. Mărturii cutremurătoare

Cu cât trece timpul, mărturii cutremurătoare ies la iveală în legătură cu Revoluția din Decembrie, 1989. Fostul procuror militar Dan Voinea, care s-a ocupat de Dosarul Revoluției, a acordat postului Realitatea Tv un interviu în care vorbește despre întâmplări stupefiante şi face dezvăluiri incredibile despre cum s-a acționat atunci.





Un fragment îi este dedicat generalului Vasile Milea, despre care, timp de aproape 30 de ani, s-a vorbit ca despre un militar laș și trădător, care s-a sinucis.

Dan Voinea spune că acesta a fost ucis, că nu a murit pe loc și că a fost lăsat să se stingă, până s-a scurs de sânge, pe un pat de spital, la Elias. „Milea a fost împușcat la ora 10:00 si a fost dus la Spitalul Elias. La Spitalul Elias, eu m-am dus si am ridicat foaia de observatie clinica. Cand am citit foaia de observatie clinica, am vazut ca scria acolo ca ora decesului este 15:00. Si l-am intrebat pe doctorul care chiar scrisese foaia de observatie: spuneti-mi, l-au adus in viata? Da. Pai, si de ce nu l-ati operat? Pai, a dat ordin un general, noi il banuim pe Stanculescu: "Nu interveniti chirurgical pana nu va ordon eu".

Spitalul Elias era atunci in subordinea Ministerului Apararii. Ce s-a intamplat... Ceausescu spusese ca tradatorul Milea s-a sinucis. Si trebuia sa moara, nu trebuia sa il mai invie cineva”, povestește fostul procuror. Potrivit acestuia, soția generalului Milea a auzit la telefon cum a fost împușcat soțul ei. Acesta a sunat la Predeal, unde erau soția și fetele și, în timp ce discutau, s-a auzit o împușcătură, după care nu a mai vorbit nimeni. La câteva zeci de secunde, cineva a intrat pe fir și i-a spus: „Aici se trage, tovarașa Milea”. „Dar pe 22, la ora 10:00, nu se tragea nicaieri”, a spus Dan Voinea.

”Corneliu Pârcălăbescu, şeful Garzilor Patriotice, a primit ordinul să îl lichideze pe Milea. Ordinul execuţiei lui Vasile Milea a venit de la Elena Ceauşescu. Discuţia şi aranjamentul au fost între Ceauşeasca şi Pârcălăbescu”, spune fostul procuror militar, cel care a instrumentat dosarul Revoluției până în 2007, când CCR a decis ca acesta să fie predat la Secția Civilă de la Parchetul General.

Conform mărturiilor, iniţial, generalul Vasile Milea ar fi fost unul dintre cei care au executat ordinele de reprimare a protestatarilor. Apoi, ar fi refuzat să mai execute ordinele primite de la Nicolae Ceauşescu, fapt ce a stârnit mânia dictatorului. Din cauza presiunii la care a fost supus, generalul s-ar fi sinucis, și-a tras un glonț în piept.

A fost înmormântat cu onoruri militare în 30 decembrie 1989.

