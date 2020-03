În celebrul său podcast, intitulat Hotboxin’, „Iron Mike” oferă o perspectivă extraordinară despre cine a fost, viața lui de acum, dar și despre experiențele trăite în timp ce consuma droguri.

Iată ce a relatat Mike Tyson despre Snoop Dogg: „În timp ce așteptam să intru într-un club din Phoenix, Snoop a întârziat vreme de o oră și jumătate la concertul său. Într-un final, și-a făcut apariția, dar când m-a văzut, m-a invitat în atutocarul său, unde am băut și fumat marijuana timp de două ore. Când am terminat, eram destul de amețit, era o nebunia la intrarea în club. Nu puteam respira… Am plecat”. Mai târziu, Snoop Dogg a vorbit despre aceste episod: „S-a întâmplat într-o perioadă în care eram puțin nebun. Le cer scuze fanilor că au așteptat atât”.

Despre consumul de „Toad venom”: Acesta este un drog foarte puternic, psihedelic, consumat de șamanii din Mexic de zeci de ani. Lichidul este extras mai întâi prin mulsul glandelor veninoase toxice ale șarpelui, iar apoi este deshidratat într-o pastă uscată, înainte de a putea fi fumat.

„Drogurile psihedelice mi-au schimbat viața. Am luat acest drog produs din venin care este intergalatic pentur mine. Parcă mori. Am fost mort, nu am mai existat, nu mai aveam picioare. Când s-a dus efectul, era îndrăgostit de viață. M-am îndrăgostit de porumbeii mei.”

Incidentul cu reporterul: În 2013, când era sub influența drogurilor, Mike Tyson l-a pocnit pe un reporter, pe un aeroport. „Chiar nu-mi vine să cred că am fost acel tip atunci. Oamenii au povești înfricoșătoare despre mine. Știu cine era acel tip, îi era frică, avea nesiguranțe (n.r.-se referea la el). Îmi amintesc că am lovit un reporter, abia mă întorsesem din Anglia. Consumasem cocaină, voiam doar să dorm și eram nervos. A trecut, iar acum mă văd cu acel repoter și râdem despre acel episod. Erau cu mine atunci copiii mei, nevasta mea, soacra mea, am fost un porc! Mi-e atât de jenă când mă gândesc….”, a spus Tyson.

Unde crede Tyson că s-a inventat fotbalul: Legendarul pugilist a spus că „toate sporturile au fost inventate în vreme de război”. „Fotbalul a fost inventat în China, în timpul unui război. Când cineva era ucis, mulți loveau cu picioarele capul tăiat. Se presupune că în China s-a practicat o versiune de fotbal, numită inițial „Tsu Chu” încă din secolul III-II î.Hr.”

Despre controvesatele sale aventuri: „În Las Vegas aveam acces VIP în toate cluburile de noapte. Aveam o prostituată care era iubita mea. Când eram tânăr eram un animal cu bani. Ofeream bani la toată lumea. Petreceam cu toți și făceam sex cu mamele, surorile și verișoarele lor. Orgii… În plus, am cumpărat multe mașini pentru fete.

Eram nebun. Eram foarte bolnav și nu știam asta. Acum încerc să fiu umil, să nu mai fiu persoana care eram în trecut”.

