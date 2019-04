Mihai Pleșu, bănuit că voia să cultive cannabis în subsolul blocului. Detalii explozive din anchetă

Potrivit unor surse judiciare, Mihai Pleșu intenționa să cultive cannabis în subsolul blocului, dar nu avea bani să cumpere materialele necesare.





Sursele judiciare susțin că Mihai Pleșu ar fi efectuat o comandă de produse și ustensile care sunt necesare în cultivarea de plante de tip indoor. Este posibil ca fiul lui Andrei Pleșu să fi avut cunoștințe despre înființarea unei astfel de culturi.

Sursele D. A. S. au declarat că Mihai Pleșu a mai dat în trecut comenzi pentru înființarea unei culturi indoor de plante. Acesta a făcut o comandă și în luna septembrie 2018 de pe un site. Acest site comercializa și semințe de cannabis alături de produsele necesare cultivării de plante în general.

„Din discuţiile purtate în aceeaşi perioadă de către numitul Pleşu Mihai–Alexandru a mai rezultat faptul că acesta a procurat şi alte produse necesare cultivării de plante (ghivece) şi a apelat la serviciile unui electrician pentru instalarea unei reţele electrice. Cu privire la locaţia unde numitul Pleşu Mihai–Alexandru ar fi urmat să înfiinţeze cultura rezultase faptul că deţine la subsolul blocului unde locuieşte un spaţiu, precizându-le persoanelor apropiate că în acel loc ar fi urmat să amenajeze un atelier de creaţie unde să desfășoare activităţi extra-profesionale aducătoare de venituri suplimentare”, au relatat sursele, conform cancan.ro

Procurorii Diicot au descoperit că Mihai Pleșu avea serioase probleme cu banii. Acesta nu avea nu avea banii necesari pentru proiectul său de suflet, realizarea unei culturi indoor de cannabis. Acesta i-a explicat de mai multe ori prietenei sale că îi lipsesc banii pentru a lua toate materialele pentru punerea pe picioare a culturii de cannabis care reprezenta o afacere pe termen lung.

Prietena lui Mihai Pleșu a recunoscut că acesta avea mereu grija banilor. Cu puțin timp în urmă, fiul lui Andrei Pleșu chiar a preferat să meargă pe jos când se întorcea de la cetățeanul britanic Simon deoarece nu avea bani să plătească o cursă cu taxiul.

„Vin acasă direct pentru că problema mea era să nu plec de la Simon cu taxiul”, i-a mărturisit Mihai Pleșu iubitei sale.

Acesta i-a mai spus că are datori și la presupusul său furnizor, cetățeanul britanic Simon.

„Că tu ai spus că vrei să facem cumpărături, că să mă duc la Simon, eu la Simon am și o datorie!”, s-ar fi plâns, Mihai Pleșu iubitei sale, alături de care are un copil în vârstă de un an.

