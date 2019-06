După ani de rivalitate, Mihai Gâdea și Rareș Bogdan au bătut palma. Cum va reacționa Orban

După o mulți ani în care au fost rivali, Rareș Bogdan și Mihai Gâdea au avut un dialog cordial la Antena 3. Rămâne de văzut cum va aprecia electoratul de dreapta această prestație.





Până nu demult, Rareș Bogdan și Mihai Gâdea erau doi adversari redutabili în bătălia audienţelor pe sectorul prime-time al talk-show-urilor politice. Luni seară, cei doi s-au aflat faţă în faţă, la Antena 3. Europarlamentarul PNL a intrat în direct la emisiunea „Sinteza zilei”, pentru un dialog cu Mihai Gâdea. Realizatorul Antena 3 chiar l-a lăudat pe Rareş Bogdan pentru un editorial publicat luni.

Preț de aproximativ o oră, cei doi au avut un dialog cordial și au analizat principalele evenimente de pe scena politică şi jocurile din spatele moțiunii de cenzură. Totuși, în luna martie, după un incident cu purtătorul de cuvânt al PNL, Ludovic Orban anunţa că reprezentanţii PNL vor boicota emisiunea lui Mihai Gâdea, până când acesta îşi va cere iertare. Până în acest moment, Mihai Gâdea nu și-a prezentat scuzele pentru acest incident.

Recent, liderul USR, Dan Barna a fost invitatul realizatorului Antena 3 la aceeași emisiune, iar electoratul Opoziției nu a întâmpinat cu bucurie prezența politicianului în studioul trustului Intact. Deși a fost întrebat dacă regretă dialogul cu Gâdea, președintele USR a spus că ar face din nou același lucru.

„Nici pe departe. Dacă aș da timpul înapoi aș face la fel, fără să clipesc. Pentru fiecare român din cei două milioane care ne-au votat cu încredere, cu entuziasm, cu speranță, există tot în această România un alt român, tot două milioane, aproximativ, care nu ne cunoaște. Care nu a avut ocazia să mă audă și să ne audă și pe care eu consider cred că trebuie să le respectăm în egală măsură.

Nu vă pun la un loc, mijloacele sunt instrumente de media, nu scopuri în sine. Presa, fie că-i de o parte fie că-i e alta, fie că-i la mijloc sau la o extremă, de stânga sau dreapta, este un instrument de a vorbi cu oamenii, nu un scop în sine. Noi am căzut în capcana ăstia îs buni, ăștia răi. Scopul e că-i validezi pe ei. Nici nu-i validezi, nici nu-i invalidezi. Este un instrument prin care eu ca politician pot să vorbesc cu România. Efectul deplasării la Antena 3 a fost acela că la frizerie, unde am fost, oamenii m-au recunoscut după ce am mers la Antena 3.”, a declarat Dan Barna.

Unele publicații au amenințat că îi vor boicota pe acei politicieni care vor mai apărea la Antena 3.

