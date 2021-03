Mihai Caraman s-a născut în 1928 în jud. Galați, a făcut Facultatea de Drept și a intrat în Ministerul de Interne în 1950. A început ca și activist sindical în jud. Tulcea în 1947 și a terminat școala de ofițeri a Ministerului de Interne în 1950. Încadrat la Direcția de contrainformații militare a fost promovat șef de birou rapid, iar în 1956 a trecut în spionajul extern fiind numit, la fel de rapid, șef de serviciu în 1958. A lucrat în exterior între 1958 și 1969 într-un post cu acoperire diplomatică la Paris. Acolo a reușit crearea celei mai importante rețele de spionaj din istoria NATO.

După retragerea de la post a fost trecut pe linei moartă. “Nevoit să se întoarcă în țară pe 16 august 1969, ca urmare a destrămării rețelei sale de către contraspionajul francez, Caraman a fost înaintat in grad, la data de 1 aprilie 1973 si a fost numit in funcția de adjunct de șef de brigadala “unitatea speciala; (precursoarea UM 0195, serviciul de contrainformații din spionaj) si ulterior șef al acestei brigăzi din fosta UM 0626 (Direcția Generala de Informații Externe). La data de 1 octombrie 1978, a fost eliberat din funcție si numit locțiitor sef la scoală de Ofițeri in Rezerva – Grădiștea, un fel de “cimitir al elefanților” din Securitate, iar in 17 decembrie 1979 a fost trecut in rezervă, cu drept de pensie.

Destituirea sa din funcție coincide, pe de o parte, cu fuga lui Pacepa, care a provocat un cutremur in toate structurile de comanda din Securitate, dar si cu creșterea fobiilor antisovietice ale lui Ceaușescu (care nu uitase ca Mihai Caraman primise distincții militare sovietice si gradul onorific de căpitan KGB, in urma reușitei operațiunilor sale in Franța). Pretextul a fost averea pe care fostul spion o acumulase si nu o putea justifica, in conformitate cu celebra Lege 18 a ilicitului…”, se scrie în Armaghedonul Spionilor.

În cuprinsul acesteia puteți citi despre cazul este diplomatului Mircea Răceanu. Mircea Răceanu, fiu adoptiv al fostului ilegalist Grigore Răceanu, a realizat în cei 14 ani de activitate diplomatică, “performanța” de a furniza date, informații și documente integrale care aveau caracter secret și strict secret, către serviciul de spionaj american, periclitând, astfel, securitatea statului român. Surprins de Securitate în plin flagrant, condamnat la moarte de regim, salvat de evenimentele din 1989 și, ulterior, decorat de președintele Ion Iliescu reprezintă parcursul pe scurt al diplomatului Răceanu. Întreaga sa poveste poate fi citită pe larg în noul număr al revistei Evenimentul Istoric.

Totodată, analiza abuzurilor din perioada comunistă, reprezintă un alt subiect dezvoltat în numărul 37 al revistei Evenimentul Istoric. Disidența, fenomen marcant în sistemul comunist european în anii 1960-1980, a reprezentat un tip de opoziție și a constat în acțiuni menite să atragă atenția asupra abuzurilor puterii comuniste, să impună respectarea de facto a drepturilor umane fundamentale și civice, dar și să creeze spații de informații și educație alternative la cele oficiale.

Evoluția și decăderea Imperiului Zulu sub conducerea "Prințului Morții" este un subiect care vă va capta atenția cu siguranță. Shaka (1787-1828), întemeietorul Imperiului Zulu și creatorul națiunii cu același nume, a fost recrutat la vârsta de 23 de ani de Dingiswaio, o căpetenie Mtetwa.

