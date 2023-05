Mihai Bendeac, gest complet neobișnuit. Actorul ar face orice să revină în centrul atenției, dar asta e prea de tot

Mihai Bendeac a dispărut din atenția publicului, după ce s-a despărțit de Antena 1. Totuși, actorul își ține la curent fanii din mediul online cu tot ceea ce face, inclusiv cu noile sale colaborări. Fostul jurat de la „iUmor” promovează diverse produse pe rețelele sociale, iar noua sa colaborare este cu un bran care produce și lenjerie intimă. Mihai Bendeac s-a fotografit într-o pereche de boxeri și a postat imaginile pe contul său de Instagram.

Fosta vedetă de la Antena 1 a explicat că trece printr-o perioadă de tranziție și că încearcă să mănânce cât de sănătos poate. De asemenea, el face destul de mult sport pentru că este nemulțumit de aspectul său fizic. Mihai Bendeac a decis să facă o schimbare în ceea ce privește stilul său de viață în urmă cu două luni și a recunoscut că mai are de muncit pentru a ajunge la forma pe care și-o dorește.

„Mereu am visat că voi avea puterea de a fi mulțumit de felul în care arăt. Încă nu sunt. M-am pus pe treabă în mod serios și programatic de aproximativ două luni, Mai am de slăbit, mai am de lucrat. Un aspect din treaba asta este, însă, altul! Toată această rigoare a mâncatului, ambiția de a face sport și în zilele în care mai bine mori decât să mergi la sală, toate acestea reprezintă un mic incredibil care-ți schimbă complet paradigma. Sincer. Până și depresiei îi este din ce în ce mai greu să își arate colții…”.

Fanii au reacționat, după ce Mihai Bendeac s-a fotografit în lenjerie intimă

Fostul jurat de la „iUmor” a strâns peste 9.000 de aprecieri la postarea sa în mai mui puțin de o oră. De asemenea, mulți internauți au fost de acord cu mesajul transmis de actor și au distribuit postarea pe propriile pagini. Postara lui Mihai Bendeac a strâns peste 200 de comentarii. Unii dintre internauți l-au criticat pe actor pentru alegerea făcută.

„Orice faci pentru tine, pentru sănătate, pentru ochi, pentru artă, merită orice efort!! Bravo Mihai!!! Îmi place mult ca ești mai ok cu tine. Un mare pas înainte. Nu te lăsa!! Asta dincolo de haine. Să fii bine tu cu tine!!!!”, „Indiferent de criticile aduse acestui om, timpul ne va dovedi că a fost, este și va fi un actor mare”, „Nea Mihăiță, pentru cine dai explicații? Crezi că interesează pe cineva ce ai postat? Sau pe tine te interesează cine dă hate și de ce?” „Ești tare drăgălaș! Atât că sigur acest comentariu o să-l citească și soțul meu pe care îl salut pe această cale”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.