Mihaela Rădulescu se întoarce! Ce emisiune va prezenta la un post de televiziune

Frumoasa actriţă Monica Bârlădeanu a reacţionat pe contul personal de Facebook după ce Pro TV a anunţat că va fi înlocuită la „Ferma vedetelor“, actualmente „Ferma“, cu Mihaelei Rădulescu.





Monica Birladeanu: "Ferma Vedetelor a fost una dintre cele mai tari experiente din 2018! Am cunoscut oameni speciali si am legat prietenii pe viata. Astazi predau mai departe stafeta unui om pe care il admir, un profesionist desavarsit si prietena de 20 de ani. Am toata siguranta ca Ferma n-ar fi putut sa ajunga pe maini mai bune decat ale Mihaelei Radulescu. Welcome back @mihaelaradulescuschwartzenberg !!!"

Dar, Monica Birlădeanu nu va părăsi trustul Pro. Reprezentanţii televiziunii au subliniat însă că vor continua colaborarea cu vedeta, care va apărea în noi producţii care sunt încă în lucru.

“Revin dar nu oricum, ci într-un loc total neașteptat, în vârful muntelui. Fără rochii cu paiete, fără tocuri, fără efecte de scenă. Ador provocările inedite, mi-am savurat pauza personală, acum abia aștept să mă întorc la muncă. E un nou început, un nou format, nouă abordare. Greu, interesant, riscant, emoționant, exact combinația pe care mi-a recomandat-o doctorul de-o viață.”, a declarat Mihaela Rădulescu.



ULTIMA ORA! Ce se intampla cu restituirea taxei auto! Vesti proaste pentru milioane de romani

Pagina 1 din 1