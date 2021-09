Mihaela Rădulescu a pozat goală la 52 de ani. Toată România așteaptă reacția lui Felix. Foto

Ea a pozat într-un manifest de sumare și sinceritate, despre cum să trăiești liber și împăcat cu tine însuți, chiar dacă viața nu a fost întotdeauna darnică sau ușoară.

O existență printre filmări și ședinte foto

„Chiar acum trăiesc o perioadă extrem de agitată, de la bocanci la tocuri, cum îmi place mie. Filmări, ședințe foto, show-uri aviatice, evenimente spectaculoase, valize, avioane, elicopter, motor, cald, frig, ploaie, caniculă… tot tacâmul. Am dormit mai mult prin hoteluri decât în patul de acasă, dar e fix ce aveam nevoie, după pauza asta în care ne-am trezit toți fără scăpare.

N-ai idee cât îmi place treaba asta și cât m-a acaparat mental – toată viața de om de televiziune am știut ce invitați o să am și trebuia să le fac fișa de documentare, să adun date despre ei, ca să fiu pregătită de interviu. Aici e fix invers – am date și… nicio idee despre cine e invitatul. Treabă complicată, dar atât de interesantă. Mi-aș fi ales probabil o mască funny sau un contre-emploi, ceva total opus mie. Cât despre melodie, m-aș fi dus spre piese românești, avem atâtea voci bune și atâția artiști grozavi”, a spus Mihaela Rădulescu, pentru revista Viva, pentru care de altfel a și pozat nud.

.

Viața de cuplu a Mihaelei Rădulescu

Puțină lume ştie că iubitul Mihaelei Radulescu deține o avere impresionantă. Potrivit revistei de business People With Money, Felix Baumgartner s-ar afla pe locul 1 în topul celor mai bogati atleți.

De șapte ani este împreună cu celebrul sportiv Felix Baumgartner.

Având în vedere că şi averea fostului soţ al Mihaelei, Elan Schwartzenberg, este considerabilă, se pare că Felix Baumgartner, actualul iubit, are o avere impresionantă, aflându-se pe locul unu în topul celor mai bogați atleți, potrivit informațiilor publicate în presa internaţională.

Pentru cei care nu-l știu pe Felix Baumgartner, a devenit cunoscut ca parașutist și jumper BASE, stabilind recordul de săritură de pe cea mai joasă construcție – 30 de metri, de pe mâna statuii Cristos Mântuitorul din Rio de Janeiro. Totodată, iubitul Mihaelei Rădulescu a stabilit, de două ori chiar, recordul pentru săritura de pe cea mai înaltă construcție – Turnurile Petronas, din Kuala Lumpur, Malaysia, și turnul Taipei 101 din Taiwan.