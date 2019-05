Veşti bune pentru fanii artiştilor Michael Bolton, Chris Botti şi BZN

GERMAN QUALITY ENTERTAINMENT informeaza publicul iubitor de muzica ca, incepand de azi, pune la dispozitie grupurilor de minim 10 persoane PACHETE SPECIALE DE BILETE pentru concertele CHRIS BOTTI, BZN si MICHAEL BOLTON, dupa cum urmeaza:





PACHETUL 10 bilete cumparate – discount de 10% PACHETUL 20 bilete cumparate– discount de 20% PACHETUL 30 bilete cumparate– discount de 30% PACHETUL 40 bilete cumparate– discount de 40% PACHETUL 50 bilete cumparate– discount de 50% IMPORTANT! Pentru ca acest discount sa fie valabil si sa puteti finaliza comanda cu succes este necesar ca biletele selectate SA FIE DIN ACEEASI CATEGORIE DE PRETURI!!

Aveti link-urile pentru fiecare concert in parte si care va directioneaza catre firmele de ticketing, exact acolo unde gasiti pachetele. Discount-ul se afiseaza instant in momentul in care achizitionati pachetul dorit: cel de 10 bilete, cel de 20 de bilete, cel de 30 de bilete, cel de 40 de bilete sau cel de 50 de bilete cu procentele aferente!

http://bit.ly/BileteChrisBotti / http://bit.ly/BileteBZN / http://bit.ly/BileteMichaelBolton

Va reamintim ca oricine doreste sa participle la aceste trei evenimente muzicale deosebite poate gasi detalii mai jos: CONCERT CHRIS BOTTI, 3 IUNIE, SALA PALATULUI: VIP – 348 lei Categoria I – 248 lei Categoria II – 148 lei Categoria III – 98 lei CHRIS BOTTI, unul dintre cei mai speciali si mai bine vanduti artisti americani ai momentului, soseste prima oara in Romania, pe 3 iunie la Sala Palatului, ora 20.00, pentru un spectacol rafinat si efervescent, in care sunetul muzicii creat de trompeta ce l-a consacrat va invalui inimile audientei. Detalii eveniment facebook: www.facebook.com/events/331304970826097 Biletele se gasesc in reteaua eventim.ro: http://bit.ly/BileteChrisBotti CONCERT BZN, 22 IUNIE, BT Arena (Sala Polivalenta) DIN CLUJ-NAPOCA: Categoria VIP– 396 lei Categoria I – 336 lei Categoria II – 296 lei Categoria III – 196 lei Categoria IV – 96 lei Turneul de adio “The Grand Finale Tour” al celor mai indragite voci din Tara lalelelor – Jan Keizer & Anny Schilder de la BZN – va avea oprire in orasul Cluj-Napoca pe data de 22 iunie 2019 la BT Arena (Sala Polivalenta), incepand cu ora 20.00.

Detalii eveniment facebook: www.facebook.com/events/401545297327107 Biletele se gasesc in reteaua iabilet.ro: http://bit.ly/BileteBZN CONCERT MICHAEL BOLTON BT Arena (Sala Polivalenta), CLUJ-NAPOCA – 20 IULIE: VIP - 288 lei Categoria I - 228 lei Categoria II - 200 lei Categoria III – 188 lei Categoria IV - 148 lei Detalii eveniment facebook: www.facebook.com/events/254951975429010

CONCERT MICHAEL BOLTON SALA PALATULUI, BUCURESTI – 22 IULIE: VIP - 588 lei Categoria I – 488 lei Categoria II – 388 lei Categoria III – 300 lei Categoria IV - 228 lei - EPUIZAT Categoria V – 188 lei Categoria VI – 128 lei Detalii eveniment facebook: www.facebook.com/events/287222435280061

Multiplul castigator al premiilor Grammy, inconfundabilul MICHAEL BOLTON va sustine doua concerte in Romania: pe 20 iulie la BT Arena (Sala Polivalenta) din Cluj-Napoca si pe 22 iulie la Sala Palatului din Bucuresti, ambele cu incepere de la ora 20.00!

Biletele se gasesc in reteaua iabilet.ro: http://bit.ly/BileteMichaelBolton

