CULISELE celui mai MARE SCANDAL din AMERICA. Inclusiv Angelina Jolie apare în prim-plan

Un judecător din New York a refuzat joi să renunţe la urmărirea penală demarată împotriva lui Harvey Weinstein, un influent producător de film, acuzat de numeroase agresiuni sexuale şi devenit o veritabilă întruchipare a abuzurilor denunţate de mişcarea #MeToo, potrivit AFP.





"Suntem, evident, dezamăgiţi de faptul că acuzaţiile nu au fost retrase astăzi", a declarat avocatul său, Ben Brafman, în faţa reprezentanţilor presei, la finalul unei scurte audieri. James Burke, un judecător din Manhattan, a decis că următoarea audiere cu rol de pregătire a procesului va avea loc pe 7 martie. "Cred în continuare că acuzaţiile trebuie să fie abandonate", a declarat avocatul Brafman, care spera într-o anulare a procesului din cauza unor erori grave comise de un poliţist care a participat la anchetă. Joi, într-o sală de judecată arhiplină, se aflau 20 de femei, membre ale organizaţiei de luptă împotriva hărţuirii sexuale Time's Up, înfiinţată în urma scandalului Weinstein, inclusiv preşedinta acesteia, Lisa Borders. "Mă aflu aici pentru a le susţine pe surorile mele şi pe toate victimele (...) pentru a fi sigură că se face dreptate", a declarat actriţa Kathy Najimy, membră a organizaţiei Time's Up, înainte de debutul audierii. Acuzat de hărţuire şi agresiune sexuală de peste 80 de femei, inclusiv de Angelina Jolie şi Ashley Judd, Harvey Weinstein a susţinut cu fermitate că toate raporturile sale sexuale au fost consimţite, însă a devenit întruchiparea abuzurilor comise de-a lungul timpului de bărbaţi influenţi rămaşi nepedepsiţi, denunţate de mişcarea #MeToo. Fostul producător de film, în vârstă de 66 de ani, riscă să fie condamnat la închisoare pe viaţă. Însă, după punerea lui sub acuzare în luna mai şi reconfirmarea acesteia din luna iulie, pentru felaţii forţate în 2004 şi 2006 şi pentru viol în 2013, comise asupra trei femei diferite, avocatul lui, unul dintre cei mai apreciaţi din baroul newyorkez, a obţinut mai multe victorii în etapele acestei proceduri judiciare. În octombrie, Ben Brafman a obţinut anularea unuia dintre principalele capete de acuzare: cel care corespundea plângerii depuse de Lucia Evans, o fostă actriţă aspirantă, care afirmase că Harvey Weinstein, mult timp admirat pentru calitatea filmelor sale, a obligat-o să îi facă o felaţie în 2004. Succesiune de erori procedurale Procuratura a renunţat la această acuzaţie, după ce s-a dovedit că un poliţist însărcinat cu realizarea anchetei nu le-a comunicat procurorilor informaţii despre o existenţa unei mărturii care contrazicea relatarea făcută de Lucia Evans în faţa poliţiştilor. O prietenă a Luciei Evans a declarat că a auzit-o spunând că, de fapt, ea acceptase să facă acea felaţie pentru a obţine un rol. Avocatul Brafman afirmă că poliţistul Nicholas DiGaudio a comis şi alte erori de procedură. El i-ar fi sugerat unei alte acuzatoare, Mimi Haleyi, care l-a acuzat pe Harvey Weinstein de felaţie forţată în 2006, să şteargă din telefonul ei mobil mesajele potenţial stânjenitoare pentru ea, în discordanţă cu instrucţiunile trasate de procurori. De asemenea, avocaţii acuzării nu ar fi prezentat avocaţilor apărării câteva mesaje pline de afecţiune expediate lui Harvey Weinstein de Mimi Haleyi după presupusa ei agresiune, ridicând astfel dubii în privinţa unui raport sexual forţat. Aceste erori "au pătat ireparabil" orice acţiune a acuzării, afirmă avocatul Brafman. Procurorii au respins însă aceste argumente. După părerea lor, acuzatoarea a predat întregul conţinut al telefonului ei organelor de anchetă, iar erorile poliţistului, care a fost demis de atunci, au afectat doar cazul Luciei Evans. În ceea ce priveşte e-mailurile, ei au subliniat că nimic nu îi obligă să le dezvăluie în faţa avocaţilor apărării în acest stadiu al acţiunii judiciare. Cu toate acestea, începând din lumea octombrie multe voci vorbesc despre o slăbire a dosarului întocmit de procurorii newyorkezi, aceiaşi care au fost obligaţi să renunţe la procesul demarat împotriva lui Dominique Strauss-Kahn - care a fost apărat tot de Ben Brafman - în scandalul Sofitel din 2011. Erorile poliţistului au creat "surpriză" în acest dosar, a subliniat Barbara Barron, profesor de drept la Universitatea Hofstra. "Întrebarea este: până unde pot să cântărească acţiunile poliţistului asupra celorlalte capete de acuzare?", a adăugat ea. Dosar "solid" Pentru Bennett Gershman, profesor la Universitatea Pace, tocmai pentru a evita o "contaminare" a celorlalte capete de acuzare procurorii au renunţat la acuzaţiile formulate de Lucia Evans. Pentru acest profesor american, fost procuror, Parchetul dispune în continuare de un dosar "solid", graţie celorlalte două acuzatoare, indiferent de conversaţiile lor purtate cu Harvey Weinstein după acele agresiuni. Ben Brafman va trebui de acum să lupte pentru a împiedica acuzarea să citeze ca martori alte femei care au spus că au suferit agresiuni sexuale din partea lui Harvey Weinstein, dar care au renunţat să îl dea în judecată în penal. Mărturiile depuse de cinci femei, care nu se aflau printre reclamante, au fost decisive în timpul celui de-al doilea proces, în aprilie, demarat împotriva fostului star de televiziune Bill Cosby, acuzat şi el de agresiuni sexuale repetate, dar care a fost dat în judecată de o singură femeie. Bill Cosby a fost condamnat la trei ani de închisoare, acest proces reprezentând prima victorie repurtată de mişcarea #MeToo. Harvey Weinstein a fost lăsat în libertate, însă trebuie să poarte o brăţară de monitorizare electronică şi a plătit o cauţiune de 1 milion de dolari

