Lionel Messi a ajuns la 600 de goluri marcate pentru FC Barcelona. Argentinianul avertizează înaintea returului cu Liverpool

Lionel Messi a marcat golul cu număr 600 pentru FC Barcelona, în partida cu Liverpool. Argentinianul a declarat că soarta semifinalei nu este tranșată.





FC Barcelona a demolat-o pe Liverpool, scor 3-0, în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor, Lionel Messi a reușit „o dublă”. Superstarul argentinian a ajuns la cota 600 de goluri marcate pentru catalani, în toate competițiile și a declarat la finalul confruntării că Barcelona va avea o misiune dificilă pe „Anfield Road”, în returul programat la data de 7 mai.

„Este un rezultat bun, dar am avut o ocazie rarisimă la ultima fază. Era mult mai bun un scor de 4-0. Este, într-adevăr, un rezultat bun şi acesta. Ştim că nu este totul încheiat, pentru că mergem pe un teren dificil, pe un stadion de tradiţie. A fost un meci cu ritm, solicitant, s-a jucat de la o poartă la cealaltă. S-a jucat pe contre, iar noi am intrat în acest joc. Nu eram obişnuiţi cu asta, noi eram obişnuiţi să avem posesia şi să punem presiune pe adversar”, a spus Messi, care a vorbit și despre golul marcat din lovitură liberă. „A fost o execuţie spectaculoasă, sunt extrem de mulţumit de felul în care am marcat. Suntem într-un moment definitoriu al sezonului şi trebuie să fim uniţi, noi, jucătorii, publicul. Să fim toţi, împreună, să nu criticăm, să mergem toţi mai departe”.

