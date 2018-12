A semnat un CONTRACT de 1.000.000 de dolari ÎN SOMN! Ce a pățit după ce s-a trezit...

Andrew Watson, un tânăr de 26 de ani din San Francisco, a dat lovitura în afaceri într-un mod mai puțin obișnuit: bărbatul a încheiat mai multe contracte în somn!





Andrew Watson a prosperat în coordonarea afacerilor internaționale pe care le-a făcut în somn. "Am adormit de multe ori cu telefonul meu de lucru lângă cap, apoi am trimis e-mailuri și nu am nici o amintire în această privință", a declarat Watson, care a lucrat pentru o companie de cloud computing. "Într-una din zile, am descoperit că am semnat un contract de un milion de dolari!”, a mai spus Andrew.

Potrivit unui nou raport al Universității din Villanova, textul de somn este o problemă tot mai mare în rândul tinerilor, bărbați și femei. Oamenii de știință au intervievat 372 de studenți și au constatat că aproape un sfert dintre ei au raportat mesaje text în somn. 72% dintre somnambuli nu-și mai amintesc nimic.

"Cred că este mai frecvent decât ne dăm seama", spune autorul studiului principal, Elizabeth Dowdell.

Din fericire, pentru Watson, care acum lucrează pentru un start-up de îngrijire primară, nu au existat repercusiuni negative asupra afacerii pe care a semnat-o..

"Prima data cand mi-am dat seama ca am scris în somn, i-am scris băiatului care este acum prietenul meu", spune Madeleine Hamingson, de 23 de ani, o tânără din New York care locuieste in prezent in LA. "Îl scriu numai lucruri nebunești", spune ea, remarcând că mesajele ei erau adesea prostii despre animalele de companie. "E ca la mesajele date la beție ".

Ce sa nu pui la masa, in noaptea de Revelion! Aduce mare GHINION! Putini romani stiu ca e INTERZIS!

Pagina 1 din 1