Pe pagina de Facebool, realizatorul emisiunii „În gura presei” (Antena 3) a semnalat că filmările în care fata de 14 ani a bătut-o crunt pe cea de 13 nu mai există:

„Clipurile cu cele 3 agresiuni făcute de copila inocentă cu familie temătoare nu mai pot fi accesate nicăieri.

Probabil că lumea e prea sensibilă ca să poată privi aşa ceva. Feisbuc le-a şters sigur. Aşadar, copila inocentă cu familie sensibilă n-a avut nicio problemă în a făptui ceea ce restul lumii nici nu poate privi.

Alţi copii inocenţi, cu familii temătoare, au încurajat şi filmat fără emoţii ceea ce restul lumii nu poate privi.

Iar acum, «ziaristi» cu copii, unii cu fete, fac scut în jurul copilei inocente şi familiei temătoare.

P.S. Sunt sătul de cretini care n-au văzut filmele, dar au opinii şi luări de poziţie.

P.S 2 Evident, nu feisbucul e locul potrivit pentru a mă exprima în legătura cu speţe crâncene.

Aici e cu pisicuţe si cu sărmăluţe. Teoretic, revin duminică pe post.” Totuşi, ce a vrut să spună realizatorul tv cu „teoretic, revin duminică pe post”?

Emisiunea „În gura presei” este difuzată de luni până joi… S-o fi referit Mircea Badea la apariţia de la emisiunea colegului său, Mihai Gâdea?

„Sinteza zilei” este difuzată la Antena 3 de duminică până joi. Să nu ştie realizatorul tv dacă va putea fi prezent în platoul producţiei moderate de Mihai Gâdea din cauza programului personal din weekend?

Sau să fie vorba despre un mesaj într-o anumită cheie transmis mai-marilor din Trustul Intact? Cert este că fanii lui Mircea Badea n-au sesizat faptul că acesta nu este sigur că va reveni pe post duminică, deşi el a răspuns chiar în comentarii cu această formulă.

„Văd că pe făptura asta de 14 ani grav dereglată și pe familia ei nu-i bagă nimeni în spitalul de Psihiatrie, acolo unde îi este locul pentru a fi examinată, pentru că e clar că are o problemă gravă.

Avocatul familiei descreieratei de 14 ani, pentru că niciun om normal indiferent de vârstă nu are cum să facă așa ceva – are niște probleme psihice grave și ar trebui investigată medical – , îmi transmite că familia aceasta de bizari, ca să nu le spun altfel, se simte amenințată de ce am postat eu pe Facebook.

Asta e o veste bună. E bine că se simte amenințată, e un gest de normalitate. Dacă Doamne ferește s-ar fi întâmplat copilului meu aveam cu totul și cu totul alt breaking news azi”, a spus Badea în ediţia de miercuri a emisiunii „În gura presei”.

