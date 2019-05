Opțiunea nucleară! N-o să vă vină să credeți cine ar putea fi noul șef al Comisiei Europene. E varianta perfectă pentru Putin!

Mai sunt câteva zile până la alegerile europene și propaganda tuturor taberelor turează motoarele. Deși, până la urmă, așa cum a anunțat actualul președinte Juncker, votul europenilor nu va avea mare efect asupra noii configurații a Comisiei Europene. Din cauza mecanismului, practic nedemocratic, prin care este desemnat șeful Comisiei Europene, alegerile sunt mai mult o formă abilă de a obține un mandat în alb de la electorat.





Nu votul contează, așadar, ci interesele pe care Comisia trebuie să le apere... Iată ce scrie BBC News: ”Numirea este mult mai probabil să fie produsul jocurilor de putere între țări și necesității de a păstra un echilibru geografic, inclusiv din perspectiva celorlalte funcții care trebuie ocupate, printre care se numără și poziția de șef al Băncii Centrale Europene". Aceasta înseamnă că am putea ajunge la a doua alegere a fiecăruia", a explicat un oficial UE. Ce înseamnă a doua alegere? Că niciunul dintre așa-numiții Spitzenkandidat nu are mari șanse. De altfel, chiar în docila presă germană, analiștii apreciază că Manfred Weber nu-și va vedea visul cu ochii, chiar dacă Partidul Popular European câștigă cel mai mare număr de mandate în viitorul parlament unional. Care ar fi prima variantă, în cazul în care votul nu mai are importanța stabilită inițial? Macron l-ar vrea pe compatriotul său Michel Barnier, negociatorul șef pentru Brexit din partea UE, despre care presa mainstream spune că a impresionat multe guverne cu capacitatea sa de a păstra 27 de țări pe aceeași lungime de undă în timpul negocierilor. Numai că Barnier are o mare problemă. Franța nu e prim-solistul Uniunii Europene, iar divergențele de opinii dintre Macron și Merkel pun Germania în situația de a nu îngădui o asemenea variantă. Asta ca să nu mai vorbim despre posibilitatea ca En Marche să se facă de râs și să piardă alegerile în Franța în fața partidului condus de Marine Le Pen. Ce mai rămâne? E o variantă pe care Juncker a amintit-o, dar puțini au luat-o în serios. Țineți-vă bine, e vorba de Angela Merkel. Nu strâmbați din nas, sunt o serie de indicii că Mutti Merkel e în pole position... deși surse de la Bruxelles au respins această variantă. "Era clar că nu ar trebui să facă parte din ecuație atunci când vor fi discutate funcțiile de conducere ale UE", a declarat un oficial european pentru BuzzFeed News. "Este absolut clar că atunci când mandatul de cancelar se va încheia, nu va mai căuta niciun alt post politic" s-a grăbit să confirme un altul. Doar BBC recunoaște că Merkel e în cărți: „Actualul candidat favorit al Bruxelles-ului, chiar dacă pare fantezist, este cancelarul german Angela Merkel. Și asta deși nu există nicio dovadă că și-ar dori această poziție”. Că o dorește sau nu, e greu de spus. Problema e că sunt prea multelucruri în joc și în primul rând prosperitatea economiei germane, motorul economic al Europei. Unde mai pui că Merkel dace parte din PPE și că CDU va trimite, probabil, în Parlamentul European cel mai numeros grup de europarlamentari, peste Liga lui Salvini.

Toată lumea știe că un război politic și economic cu Statele Unite este la orizont. Mai devreme sau mai târziu, președintele Trump va lovi economic pentru că Europa nu se supune nici în legătură cu acordul nuclear cu Iranul, nici în legătură cu Rusia, ca să nu mai vorbim de Noul Drum al Mătăsii. Ca urmare, Germania are nevoie de un șef puternic al Comisiei Europene care să poată despuia statele componente de atributele suveranității (un proiect atât de drag globaliștilor), să lupte cu populiștii, dar și să asigure interesele economice germane. Declarațiile fostului președinte al României Traian Băsescu spun totul: „Când e vorba de bani, totul merge strună în UE. Vorbim de riscul ca Rusia să controleze decizia politică din cauza dependenței statelor de resursele energetice. A fost o mare surpriză că Germania a decis să ia pe cont propriu proiectul Nord Stream 2. Merkel a reușit să ne convingă să adoptăm sancțiuni reduse pentru Rusia”.

