Meci cu final incendiar în Liga I. Egalată în minutul 90, Rapid a câștigat la Botoșani cu gol din foarfecă

Rapid a deschis scorul prin Ştefan Pănoiu (42), cu un şut de la distanţă, şi se îndrepta spre victorie, dar gazdele au reuşit egalarea prin Sekou Camara (90). Rapid a smuls victoria printr-un gol spectaculos marcat de Dragoş Grigore (90+4), din foarfecă.

FC Botoşani a mai fost aproape de gol în min. 66, când lovitura de cap a lui Gabriel Mutombo a fost respinsă în bară de portarul Horaţiu Moldovan.

Rapid a ajuns la trei etape consecutive fără înfrângere, două victorii şi un egal. Rapid venea după cinci deplasări fără victorie (patru egaluri şi un eşec).

Rapid, o victorie spectaculoasă la Botoșani

FC Botoşani a obţinut un singur punct în ultimele patru etape.

În tur, scorul a fost egal, 1-1.

AFC Botoşani – FC Rapid Bucureşti 1-2 (0-1), Stadion Municipal – Botoşani

Au marcat: Sekou Camara (90), respectiv Ştefan Pănoiu (42), Dragoş Grigore (90+4).

Arbitru: Sorin Costreie (Buftea); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Valentin Avram (Bucureşti); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Arbitru video: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitru asistent video: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca)

Observatori: Teodora Albon (Cluj-Napoca) – CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) – LPF.

La final, Adrian Mutu, antrenorul echipei giuleștene, a vorbit despre emoțiile puternice pe care le-a trăit în finalul confruntării de la Botoșani.

„Am trecut de la agonie la extaz într-un minut. Mă bucur că am câștigat acest meci, pe un teren greu. Am întâlnit o echipă bună. Am fost puțin frustrat, e normal când iei un gol în minutul 90, dar speranța moare ultima, am sperat.

Papeau a fost călcat când a sărit la cap, a intrat bine, a dat pasa la golul doi. Mă bucur că cei care au intrat și-au adus aportul. Trebuie să fim toți conectați.

Asta vrem, să ajungem cât mai sus, asta sperăm. Urmează un meci complicat cu Hermannstadt, o echipă periculoasă”, a precizat tehnicianul Rapidului, conform Digi Sport.