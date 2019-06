Radu Mazăre s-a decis să atace! Scandal provocat din spatele gratiilor! „Răpit și sechestrat!”. Se lasă cu plângeri penale

Radu Mazăre, fostul primar al Constanței aflat acum în spatele gratiilor, consideră că aducerea din Madagascar a fost o răpire și o sechestrare a sa din partea autorităților române.





Fratele fostului edil, Mihai Maaazăre, a declarat, vineri, că nu a văzut nici până în prezent documentele necesare procesului de extrădare și că avocații acestuia vor depune plângeri atat în țară cât si la forurile internaționale.

„S-a terminat și cu extrădarea lui, el a fost adus aici și statul român și-a văzut sacii în căruță, Mazăre e în pușcărie, urmează să-și ispășească pedeapsa și putem să ne uităm în urmă și să vedem cum s-a realizat procesul de extrădare. În opinia lui, a fost sechestrat și răpit, pur și simplu de acolo. (...) Dosarul el nu l-a văzut, nu a văzut niciun mandat și niciun act prin care s-a dispus aducerea lui un act care să reprezinte un act cu valoare internatională. Escorta nu i-a prezentat decât un fax cu decizia Curții de Apel privind condamnarea lui, dar până la acest moment, nu a văzut niciun alt act care să reprezinte actul de mandat prin care escorta și statul român l-au adus în România”, a declarat Mihai Mazăre, scrie stiripesurse.ro.

Mihai Mazăre a mai spus că fratele său nu a fost audiat de procurorii din Madagascar, ceea ce este o încălcare a legii, dar și că avocații vor depune plângeri și în acest sens.

"O să facem niste demersuri în Romania și la instanțele internaționale", a spus el.

Radu Mazăre a revenit pe 20.05.2019 în România, după un an şi jumătate de stat în Madagascar. El a fost adus sub escortă, cu un avion pe varianta Antananarivo- Paris și Paris- București. În prezent este încarcerat în Penitenciarul Rahova. Radu Mazăre are de executat o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru corupţie.

