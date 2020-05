Conform specialiştilor, masca se poartă aproximativ patru ore pentru că după acest interval particulele respiratorii o umezesc şi aceasta nu mai este eficientă.

Dacă este purtată sub nas sau sub gură, masca nu are nici un efect, iar asta n-o înţeleg mulţi dintre conaţionalii noştri, care se simt incomodaţi de prezenţa acesteia pe faţă.

„Este necesar ca aceste măşti să fie purtate de toată populaţia. Dacă toţi oamenii vor purta masca şi vor înţelege să poarte masca când vor fi în contact cu alţii.

Masca va fi purtată şi de infectaţii asimptomatici. Infectatul asimptomatic nu prezintă simptomele bolii, dar elimina virusul. Protecţia e mai bună dinspre cel care poartă masca spre cel care e în vecinătatea lui şi nu invers”, a declarat Conf. univ. dr. Emilian Popovici, medic primar epidemiolog, conform stirileprotv.ro.

La rândul ei, conf. dr. Carmen Chifiriuc (Facultatea de Biologie) a precizat: „Virusul de transmite foarte eficient prin intermediul aerosolilor. Când densitatea populaţională e foarte mare, favorizează trecerea virusului de la o gazdă la cealaltă.

Pe suprafeţe, desigur, dacă căutăm genomul viral îl vom găsi, dar asta nu ne spune nimic despre infecţiozitatea acelei particule care este prezenta pe o suprafaţă.”

Concluziile Larisei Chiriac, medicul care a coordonat un studiu făcut în ultima lună pe un eşantion de 1.005 persoane care lucrează în spitale din 15 oraşe din România?

„Nivelul de imunizare al populaţiei testate, pe care am testat-o, este foarte mic, sub 2%, asta înseamnă că până la apariţia unei vaccin, este esenţial să respectăm măsurile de igiena şi distanţare socială”, a spus aceasta conform sursei citate.