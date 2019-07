„Apelul de la orice apelant din ţară este preluat de STS. Apelurile vin unul după altul. Timpul pentru fiecare convorbire este limitat. Noi trebuie să vorbim cu apelantul 9 secunde. Dacă în acelaşi timp mai este un alpel trebuie să răspundem şi la acela.

Sunt nişte culori, ca la semafor. Atunci cănd se face roşu noi trebuie să închidem. În timpul asta trebuie să obţinem date preţioase de la apelant. În timpul asta noi trebuie să preluăm datele şi să le transmitem mai departe. Suntem presaţi de timp.

Am vorbit cu Alexandra până s-a aprins becul roşu si nu mai putea să mai aştept. Până la la punerea în contact, noi am luat legătura cu STS. Mi-am dat seama că situaţia este foarte gravă.

Singur am preluat legătura cu fata pentru că sunt singur pe tură 24 de ore. Eu preiau toate apelurile din judeţ ţi din ţară. Suntem unul pe tură. Nu putem mai mult. Apar şi câte două apeluri deodată. În momentul în care apare un apel avem o hartă. Este o localizare de 5-6-7 km pătraţi. La americani ce se vede în filme este altceva. La noi calculatoarele sunt restricţionate.

Am auzit că am dat 3 adrese greşite. Noi nu putem localiza nici măcar străduţa. Am spus ca Alexandra să nu mai ţină telefonul deschis pentru că nu mai pot lua legătura cu poliția din Caracal şi nici ei nu pot să-i dea telefon Alexandrei”, a spus Florescu la Antena 3.

