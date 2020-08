Într-o serie de documente prezentate în instanță în legătură cu sex-traficantul de minore Jeffrey Epstein și cu asociata sa, Ghislaine Maxwell, o femeie pe nume Virginia Giuffre afirmă că l-a văzut o dată pe fostul președinte Democrat Bill Clinton pe insula lui Epstein cu „două tinere fete” din New York.

Într-o audiere în fața avocatului Jack Scarola, Giuffre a fost întrebată:

„Vă amintiți cumva dacă Jeffrey Epstein v-a spus în mod explicit: «Bill Clinton are niște datorii față de mine»?”

Giuffre a răspuns:

„Da, îmi amintesc. A spus-o râzând. Râdea. Știți, îmi amintesc că l-am întrebat pe Jeffrey ce făcea Bill Clinton aici (pe insula lui Epstein – n.r.), iar el a râs și a spus că are niște datorii față de minte.”

„Nu mi-a spus niciodată care erau acele datorii”, a continuat Giuffre. „Nu am aflat niciodată. Nu știam dacă a vorbit serios. Era doar o glumă… Cu mult timp în urmă, mi-a spus că toată lumea are datorii față de el. Îi are pe toți în buzunar.”

Apoi, Scarola a întrebat:

„Când vă aflați pe insulă împreună cu Jeffrey Epstein și cu Bill Clinton, cine se mai afla acolo?”

Giuffre a răspuns:

„Ghislaine, Emmy (o altă fată prezentă cu regularitate în casa lui Epstein – n.r.) și mai erau două fete tinere pe care nu le cunoșteam. Erau două fete tinere din New York.”

Ceva mai târziu, Scarola a întrebat:

„Orgiile sexuale aveau loc cu regularitate pe insula lui Jeffrey?”

Giuffre a răspuns: „Da”.

Epstein a avut numeroase legături cu Clinton, iar fostul președinte american – la fel ca multe alte celebrități – a fost în repetate rânduri oaspetele lui Epstein la bordului avionului privat al miliardarului, un Boeing 727, poreclit „Lolita Express”, din cauza faptului că transporta frecvent minore pe insula Little Saint James, căreia i se spunea „Insula Păcatului”.

Lolita este titlul unui faimos roman al lui Vladimir Nabokov despre un profesor de literatură de 36 de ani care are o relație sexuală cu o fată de 12 ani.

În 2002, Epstein l-a primit pe Clinton – împreună cu actorii Kevin Spacey și Chris Tucker – cu ocazia unui turneu în Africa organizat de Fundația Clinton. Epstein l-a numit pe Clinton „cel mai mare politician din lume”.

În 2015, revista Gawker a publicat o listă cu zborurile efectuate de „Lolita Express”, în care Bill Clinton apărea că a zburat de 11 ori cu avionul privat al lui Epstein.

Într-unul dintre aceste zboruri, Clinton a călătorit împreună cu o actriță de filme porno, care figura la rubrica „Masaje” în agenda lui Epstein.

În toate cele 11 zboruri, Clinton a fost însoțit de Ghislaine Maxwell, asociata lui Epstein, arestată pe 2 iulie 2020 sub acuzația de trafic cu minore, și cu Sarah Kellen, care este acuzată că recruta minore, acționând ca o proxenetă în numele lui Epstein.

Virginia Giuffre a acuzat-o pe Ghislaine Maxwell că „a momit-o să intre în anturajul lui Epstein la 15 ani, sub pretextul că îi oferă un post ca maseuză”.