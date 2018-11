Se cere DEMISIA lui ZUCKERBERG! A făcut SPIONAJ la nivel înalt. Un MILIARDAR celebru a fost ȚINTA

Oficialii Facebook au recunoscut înființarea unei companii care să-l investigheze miliardarul George Soros, dar și pe alte persoane influente care au criticat rețeaua socială.





Elliot Schrage, seful departamentului de comunicare și politică al Facebook, a publicat un articol pe blogul său în care detaliază decizia companiei de a angaja firma Definers Public Affairse cu scopul de a-l cerceta pe celebrul miliardar maghiar George Soros.

"În ianuarie 2018, investitorul și filantropul George Soros a atacat Facebook într-un discurs la Davos, în care spunea că suntem o amenințare pentru societate”, a scris Schrage.

"Nu mai auzisem până atunci nicio critică de la el. Am vrut să știm dacă există o motivație financiară în spatele acestor atacuri. Firma Definers a cercetat acest lucru utilizând informațiile publice. Mai târziu, când campania Libertate în Facebook a luat amploare, le-am cerut celor de la Definers să ne ajute să înțelegem care sunt grupurile din spatele lor".

Zuckerberg neagă

Săptămâna trecută, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg a negat că are cunoștințe despre campania PR a companiei împotriva lui Soros, până când aceasta a fost făcută publică de către New York Times Investigation. Sheryl Sandberg, directorul executiv al companiei, a negat de asemenea că are cunoștință de angajarea firmei Definers. Cu toate acestea, într-o declarație care a completat postul de blog al lui Schrage, ea a afirmat că a aflat recent că lucrarea companiei PR a trecut prin "biroul meu".

Schrage l-a atacat pe Soros ca răspuns la discursul miliardarului maghiar de la Forumul Economic Mondial de la Davos, din ianuarie anul trecut, când a afirmat că "Facebook și Google sunt o amenințare la adresa societății".

"Cred că ar fi iresponsabil și neprofesional pentru noi să nu înțelegem trecutul și potențialele conflicte de interes ale criticilor noștri", s-a apărat Schrage pe blog.

Definers a distribuit mai târziu un document care sugerează că Soros, un donator major pentru cauzele liberale, a finanțat campania anti-Facebook, aruncând pe piață teorii conspirative antisemite despre el însuși.

Scenariu asemănător cu cel din cazul Cambridge Analytica

Facebook spune că a tăiat legăturile cu firma Definers, în timp ce Schrage declară că își asumă vina în totalitate. "Am știut și am aprobat decizia de a angaja pe Definers. Îmi pare rău că v-am dezamăgit. Regret propriul meu eșec aici ". El a adăugat că Facebook nu l-a rugat în niciun fel să ia astfel de măsuri.

Schrage a anunțat în iunie că va demisiona, în urma scandalului Cambridge Analytica, dar a rămas la Facebook până i se găsește un înlocuitor.

La începutul anului 2018 s-a aflat că Facebook a recoltat datele personale ale profilurilor de milioane de oameni fără consimțământul lor și le-a folosit în scopuri politice, prin compania Cambridge Analytica.

Acesta a fost descris ca un moment de răscruce în înțelegerea publică a datelor personale și a dus la o scădere masivă a prețului acțiunilor.

În urma scandalului actual, mai mulți acționari ai Facebook au cerut ca Zuckerberg să demisioneze din funcția de președinte.

