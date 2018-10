Mariza sărbătoreşte primăvara muzicală la Bucureşti

Celebra artista portugheza, MARIZA concerteaza din nou la Bucuresti, in 2019, insotind primii ghiocei ai primaverii muzicale pe scena Salii Palatului in data de 6 martie, unde va promova cel mai nou album, selftitled, lansat anul acesta, sub egida Warner Music Portugal!





Stirile zilei

Alte articole din categoria: Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

fanatik.ro

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

playtech.ro

unica.ro

dcnews.ro

stiridiaspora.ro