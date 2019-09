Mario Iorgulescu ar avea un frate vitreg în urma relației dintre tatăl său și Aurora Afodorici, fosta balerină. Băiatul are în prezent 33 de ani.

Într-un inteviu acordat pentru Libertatea în 2010, Aurora Afodorici a povestit că a hotărât să își asume responsabilitatea creșterii copilului și nu i-a spus lui Gino Iorgulescu despre nașterea copilului.

„Oricum, eu nu îi spusesem lui Gino că l-am născut pe Alex şi am decis să-mi asum singură răspunderea. După cinci ani de la naşterea copilului meu, m-a descoperit el atunci când era în cantonament cu echipa la Telese Terme. Eu am avut demnitate şi cred că faptele arată caracterul fiecăruia”, ne-a dezvăluit în exclusivitate Aurora. În 1994, ea a revenit din Italia alături de fiul ei şi a petrecut vara la vila din Snagov a lui Gino.

După un test de paternitate, care a ieşit pozitiv, preşedintele de la FC Naţional divorţează, urmând să se căsătorească cu mama copilului său. Aurora pleacă în Italia să-şi rezolve problemele, dar la întoarcere are parte de o surpriză: Iorgulescu o cunoscuse pe Gina, actuala soție. Mario, în prezent în vârstă de 15 ani. „Gino l-a recunoscut pe Mario pentru că a fost constrâns de Gina. L-a şantajat şi, din cauza asta, tatăl lui Gino nu mai vorbea cu el”, a mai spus Aurora. Fostul internaţional nu a putut fi contactat.”, scria Liberatea, în 2010.

În vârstă de 24 de ani, Mario Iorgulescu a provocat un accident mortal în zorii zilei de duminică, 8 septembrie. La ora 03:05, în timp ce se afla pe Șoseaua Chitila, el a pierdut controlul noului său bolid – un Aston Martin DBS – și a pătruns pe contrasens, unde s-a ciocnit violent de un autoturism care circula regulamentar.

Accidentul i-a fost fatal lui Dany Vicol, care a fost proiectat din autoturismul personal la o distanță de 20 de metri. Matei a mai dezvăluit că tânărul de 24 de ani nu a murit pe loc, ci a mai trăit câteva secunde după impactul devastator și că a apucat să-l întrebe ceva.

