Mario Frangoulis va cânta în premieră la Sala Palatului şi în România

Tenorul Mario Frangoulis cântă în premieră în România la Sala Palatului anul viitor, pe 20 aprilie, într-un concert extraordinar alături de Orchestra Simfonică București. Din concert nu vor lipsi piese celebre precum Hijo de la Luna, Nights in White Satin (Notte di Luce) sau Vincero Perdero. Biletele intră în vânzare începând de astăzi pe www.entertix.ro. Un eveniment organizat de 3G Enterprise Creative.





Un tenor fabulos, cu un registru vocal impresionant și o tehnică excelentă, un artist clasic crossover care se bucură de un fenomenal succes pe întreg mapamondul, cu 19 albume în palmares și peste 7 milioane de copii vândute în întreaga lume, Mario Frangoulis calcă pe urmele granzilor: “Andrea Boceli, move over!”, titrează Daily News, în timp CNN recunoaște că „lumea lui Frangoulis este distilată până la sunet pur, doar voce". Combină clasicul cu contemporanul, amestecând cu ușurință opera cu pop, rock, folk, soul sau world music, a împărțit scena cu monștri sacri precum Sarah Brightman, Placido Domingo, Montserrat Caballe, José Carreras, Liu Huan, Lara Fabian, Klaus Meine sau Angela Gheorghiu și a cântat cu cele mai bune orchestre ale lumii, de la Boston Pops la Chicago Symphony, Filarmonica din Tokyo, Opera Novaya din Moscova, Royal Simphony Orchestra sau Orchestra Filarmonică din Londra.

Născut în Africa și crescut în Grecia, Mario Frangoulis a studiat în Marea Britanie, la Londra. Era încă elev la London’s Guildhall School of Music când Sir Andrew Lloyd Webber l-a distribuit în rolul lui Raoul din „Fantoma de la Operă”, performanță ce i-a adus aplauzele publicului și laudele criticilor. Și-a descoperit înclinația către operă odată cu spectacolul "The King and I" de Rodger și Hammerstein, alături de legendara soprană americană Barbara Cook și Orchestra BBC sub bagheta lui Wally Harper. A urmat câștigarea bursei Maria Callas și a concursului Pavarotti, care i-au deschis drumul spre Italia pentru a studia cu tenorul Carlo Bergonzi. La Roma a avut ocazia să-l cunoască și să-l impresioneze profund pe Nicole Rescigno, dirijorul favorit al Mariei Callas, căruia i-a devenit student. Și nu doar lui, ci și aclamatului Alfredo Kraus, considerat de specialiști drept unul dintre cei mai buni tenori de la sfârșitul secolului XX, un veritabil reprezentant al generației de aur alături de Enrico Caruso, Franco Corelli, Mario del Monaco sau Luciano Pavarotti. Mario Frangoulis a fost singurul elev privat pe care Kraus l-a acceptat vreodată.

A continuat să-și cultive talentul la faimoasa școală de muzică Juilliard din New York, studiind cu soprana Dodi Protero sub îndrumarea lui Marilyn Horne. Cariera sa a decolat spectaculos însă abia după ce a ajuns în atenția lui Peter Gelb, șeful casei de discuri Sony Classical, actualmente director artistic al Metropolitan Opera din New York. De-atunci și până acum, Mario a lansat nu mai puțin de 19 albume și a vândut impresionanta cifră de 7 milioane de copii în întreaga lume. A început în 2002 cu albumul “Sometimes I Dream”, urmat la patru ani distanță de „Follow Your Heart”. Ambele discuri l-au propulsat pe primele poziții în clasamentul Billboard al celor mai buni artiști de clasic crossover din întreaga lume (# 2 și # 3, în imediata vecinătate a unor nume precum Andrea Bocelli și Josh Groban timp de peste 50 de săptămâni). Este în mod constant plasat în primele 10 locuri în topurile internaționale, iar în 2011 a fost votat Best Male Classical Crossover Artist, o recunoaștere globală pe deplin meritată.

