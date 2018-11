A MURIT UN PICTOR important al României. Pierdere grea pentru cultură. Breaking news

Veste groaznică pentru cultura românească: a murit Marian Condruz - pictor roman născut la Bucureşti, pe 12 noiembrie 1952. Cunoscutul artist provenea dintr-o familie originară din Liège, oraș francofon din regiunea Valonia, Belgia.





Absolvent al Institutului de Pedagogia artei, după Revoluţie, Codruz merge in Franţa şi studiază Academia Grande Chaumiere. Expune pentru prima data la sala Dalles din Capitală în 1976, la Cenaclul medicilor, apoi are prima expozitie personală în stil cubist - 1985 -, al cărei critic a fost Radu Ionescu. În continuare expune la Teatrul Mic, la expoziţiile republicane din 1986-1988. În anul 1991 pleacă în Austria cu 3 expoziţii personale: Heimat Museum und Weidhofen an der Thaia; banca Spartacus-galeria Waldevierte; Fundatia Menahem Elias-critic-Ana Maria Altmann.

Devine un timp asistent al lui Sever Frentiu, apoi pleacă în Franţa, cu dese reveniri in România. Iar în 1997 are prima expoziţie personală la Galeria ,,Maison Felix" din Montigny les Bretonneaux.

Cunoscut în lumea artei ca un pictor rebel şi nonconformist, Marian Condruz lasă o amprentă consistentă în lumea artei. Primul articol despre pictura lui va apare în revista ,,Steaua" din Cluj - text scris de către criticul Radu Ionescu şi îngrijit de Radu Bagdasar (profesor de limba franceză la un liceu din Paris).

Expozitii: Participă până în 1988 la ,,Republicane" cu picturi în stil cubist (dupa Henri Maxy, şi Spiru Chintila,este al treilea pictor cubist din România; 1990-galeria "Banckoop" Bucuresti; Heimat Museum.and der Thaia; Galeria băncii "Sparkasse und Austria" din Weidhofen and der Thaia; fundaţia Menahem Elias a Academiei Romane din Viena; Galeria "Maison Felix" - Montigny les Bretonneaux (Ivelines) Franta "My dady" în Gallery-Baltimore-USA; Galeria "Porte Caulaincourt"-Paris.

La fel de interesantă este şi întâlnirea cu pictorul francez Pierre Cheytaire, care-l influenţează iar în 2003 expune la galeria ,,Barna" din Barcelona (expo de grup); în 2000-expo solo la galeria "City Bank" Bucuresti; 2001-Gamb ; 2006-expo de grup la "Hotel de Crillon"-Paris, salon "Des Aigles". Şi în 2007- galeria "Alianţa Artelor", la invitaţia societăţii colecţionarilor din Transilvania-Cluj -Napoca, potrivit artline.ro.

În acest an, la 1 iunie, Marian Condruz a aflat o veste teribilă, pe care a simţit nevoia s-o împărtăşească pe Facebook: "Încerc să raman la chevaletul cu care conversez ...de zeci de ani. Mai curăţat de nea" Albăstroiu..etc..înca nu l-am schimbat fiind martor al atâtor întamplări din viaţa mea. Şi atunci când asteptam telefonul care mi-a transmis decesul implacabil al fiului meu mai mare..D-zeu să îl odihnească..". Din nefericire a plecat şi el....

