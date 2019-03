Maria Dragomiroiu, mărturisiri cutremurătoare despre perioada în care era însărcinată: „Socrul a vrut să mă înțepe în burtă cu o foarfecă"

Maria Dragomiroiu, una cele mai apreciate interprete de muzică populară, a făcut dezvăluiri șocante despre perioada în care era însărcinată, în șapte luni, cu fiica ei, Ileana. Aceasta a vorbit în cartea ei, „Maria Dragomiroiu, cântecul şi dragostea" despre momentul în care socrul a vrut să o înțepe cu o foarfecă în burtă și despre faptul că că a fost la un pas de moarte.





Maria Dragomiroiu nu a avut o viață ușoară, asta e clar. Artista a mărturisit că socrul ei a fost la un pas să îi taie burta. Bărbatul băuse prea mult și judecată lui s-a întunecat. Acesta a vrut să o scoată pe Ileana, fiica Mariei, din burtă mamei, cu o foarfecă, informează ciao.ro

Cântăreața a povestit că socrul nu era la prima abatere. De fiecare dată când acesta consuma alcool peste măsură, socrul ei se transformă. Acesta devenea un om rău și adesea se întâmpla să îi amenințe pe toți din jurul lui, cu cuțitul.

„Când se află în crize, ne amenința cu cuțitul. Când eram însărcinată cu Ileana în şapte luni, s-a înfuriat, nu ştiu de ce, s-a repezit la mine şi a vrut să mă înţepe în burtă cu o foarfecă mare. Dar Ion (n.r. soţul ei) i-a dat peste mână şi astfel am scăpat. Nu era un om rău, dar nu mai ştia de el, amestecă medicamentele de depresie cu băutura, iar efectele erau devastatoare. Când mai rămâneam la el, dormeam cu cuţitele sub pat. Era imprevizibil. Plângeam tot timpul... Cât am fost gravidă cu Ileana, ochii mei nu cred că s-au uscat vreodată din cauza lacrimilor", a povestit Maria Dragomiroiu în cartea să, „Maria Dragomiroiu, cântecul şi dragostea".

Artista a mai povestit că a avut o sarcină extrauterină care aproape i-a provocat moartea. „Dumnezeu m-a iubit, că puteam să mor. Lucra acolo, că anestezistă, o vâlceancă de-a mea. Ea a avut grijă de mine, ea mi-a băgat sânge. Pierdusem trei sferturi din sângele din organism. Acolo, la spitalul din Haifa, anestezistă era o fată de la mine, din Vâlcea, Rodica Dinu. A furat sânge noaptea, când era de gardă şi mi-a făcut o transfuzie. M-au ţinut patru zile în spital, apoi m-a luat Rodica la ea acasă", a mai povestit artista într-un fragment din cartea să, potrivit aceleiași surse.

