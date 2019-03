Româncă bătută zdravăn de câțiva adolescenți britanici. Motivul este halucinant. FOTO

Un nou caz de violență a cutremurat comunitatea românilor din Marea Britanie. O româncă a fost atacată de către 10 adolescenți pentru că le-a spus acestora să vorbeacă mai încet ca să nu îi trezească pe cei mici.





O româncă din Doncaster (Anglia) a fost atacată brutal de către 10 adolescenți. Românca a fost bătută cu cruzime.Femeia a povestit totul pe contul ei de Facebook și a publicat imaginile șocante cu ea după bătaie.

„Acum 48 de ore am fost atacată pe propriul drive, seara, după muncă de 10 adolescenți. Eram lângă mașină și ei treceau prin fața casei mele, urlând. M-au văzut și m-au înjurat. Le-am spus să vorbească mai încet că dorm copiii. Au început să urle și mai tare și una din fete s-a apropiat de gard. I-am spus să facă liniște sau chem poliția. Atunci au luat foc și au sărit pe mine.

Nici un vecin nu a ieșit. Au spart gardul și mașina unei prietene care și-a lăsat mașina la mine pe drive. Am reușit să intru în casa și să sun poliția, timp în care băteau cu picioarele în ușa mea. După un timp s-a făcut liniște și i-am văzut urcându-se 3 dintre ei într-un SUV negru și restul au fugit pe străduțe. Am fost la spital, nu este nimic fracturat. Au trecut 48 de ore și poliția nu a apărut.

Au sunat după 24 ore să îmi spună că sunt ocupați pe timpul weekend-ului și că săpt viitoare o să mă sune un ofițer să îmi ia o declarație telefonică. Apoi să mai aștept câteva zile un ofițer disponibil să îmi ia și o declarație scrisă. Cu alte cuvinte: poliția nu se implică, mai ales că sunt minori. Țineți cont că s-au comis 5 infracțiuni: offences against the persons (greviously bodily harm), trespassing, robbery, hate crime și damage to the property, iar poliția nu s-a implicat deloc!”, a scris femeia pe contul ei de Facebook.

Presa a mai relatat despre cazuri de români bătuți în Marea Britanie.

