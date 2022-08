Marea Britanie are mai mulți nudiști decât membri ai Bisericii Anglicane. Cum s-a ajuns la această situație

Nudismul a devenit un nou trend în Marea Britanie. Peste 1,3 milioane de oameni au îmbrățișat acest stil de viață, în ultimii doi ani. Numărul celor care practică nudismul l-a depășit pe cel al englezilor care sunt membri ai Bisericii Anglicane.

Nick Mayhew-Smith, un scriitor de ghiduri de călătorie, în vârstă de 53 de ani, a povestit că a fost copleșit de pandemie, din cauza restricțiilor și a căutat o nouă metodă de relaxare. A ales să se plimbe dezbrăcat prin pădure și spune că acest lucru l-a ajutat.

„Dacă stai într-un loc retras, complet dezbrăcat și nemișcat, animalele sălbatice încep să se obișnuiască cu tine. Păsările țopăie mai aproape, veverițele și bursucii apar și ei. Ești parte din natură. Este o experiență foarte utilă în vremuri stresante”, a povestit bărbatul.

Oferte pentru nudiști

Nudismul a început să aibă tot mai mult succes printre britanici începând cu anul 2020. Cuvintele „plajă nud“ au fost folosite de patru ori mai mult în căutările de pe Google decât în anii anteriori.

Au fost create grupuri virtuale de yoga nud și cluburi literare nud. A apărut și moda gătitului nud. Trendul a fost speculat imediat și de oamenii de afaceri care și-au dat seama că pot avea câștiguri importante, dacă se adaptează și permit accesul nudiștilor. Au apărut zone speciale pentru cei care nu poartă haine la piscinele publice, dar și la multe restaurante. În plus, în stațiunile turistice din Europa au apărut oferte speciale pentru nudiști.

Tot mai mulți adepți

Chiar și unii britanici care se opuneau acestui stil de viață au ajuns să îl practice. Helen Berriman, în vârstă de 46 de ani, a testat pentru prima dată nudismul tot în timpul pandemiei. Soțul ei îmbrățișase acest stil de viață în urmă cu 15 ani, iar acest lucru era mereu un motiv de dispută. „Veneam de la muncă și îl găseam dezbrăcat la birou și urma o conversație serioasă despre asta. În final își punea ceva pe el”, a povestit femeia.

Totul s-a schimbat în iulie 2020, atunci când Helen a acceptat să meargă cu soțul ei la un eveniment organizat de nudiști. „A fost ca opusul unui curs de desen de natură vie. Toți artiștii erau dezbrăcați și eu eram modelul complet îmbrăcat”, a povestit Berriman. Femeia a recunoscut că s-a simțit ciudat, dar și-a făcut curaj și s-a dezbrăcat. „Spre marea mea surpriză, lumea nu se oprise. Eu eram dezbrăcată și mă simțeam chiar minunat”, a mai spus femeia.

Nudismul își are rădăcinile în Germania, în anii 1890, atunci când „cultura corpului liber”, a apărut ca reacție la procesul rapid de urbanizare. Mișcarea punea accent pe plimbările nud în public, care erau considerate a fi antidotul pentru traiul mizer din orașele industriale. Mișcarea a devenit cunoscută în Marea Britanie în anii ’20. Curentul are adepți și printre medici care susțin că nudismul poate reduce stresul și poate crește stima de sine, potrivit The Guarndian.