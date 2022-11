MANIFEST PENTRU ARMONIE ȘI FEMINITATE Descoperă tot ce trebuie să știi despre chirurgia estetică a sânului

Bazându-ne pe două aspecte fundamentale ale activității noastre, echilibru și naturalețe, ne asigurăm întotdeauna de obținerea unui rezultat perfect și satisfăcător pentru fiecare pacient care ne trece pragul. Atunci când vorbim despre remodelarea sânilor, există mai multe tipuri de intervenții chirurgicale estetice, însă primul pas este crearea unui relații de încredere între pacient și medicul chirurg.

În acest sens, Omini Clinic lansează ghidul Manifest pentru armonie și feminitate cu scopul de a oferi toate informațiile necesare referitoare la intervențiile chirurgicale estetice realizate la nivelul sânilor. Astfel, acesta poate reprezenta un sprijin și o sursă de informare amănunțită în ceea ce privește o intervenție chirurgicală, oferind detalii despre întreg procesul necesar unui astfel de demers. În funcție de nevoile fiecărui pacient, în ghid se vor regăsi tipurile de proceduri existente, pașii, recomandările medicului specialist și lămurirea unor mituri existente referitoare la implantul mamar. Echilibrul corporal și recăpătarea încrederii de sine sunt două aspecte fundamentale ale acestei intervenții, iar acest ghid își propune să fie o sursă credibilă, prin care pacienții să se poată informa și să găsească soluția potrivită pentru nevoile lor.

Cele mai frecvente intervenții chirurgicale care pot fi efectuate la nivelul sânului sunt procedurile de mărire, respectiv micșorare a sânilor, ridicarea și simetrizarea sânilor, mommy makeover, operația de ginecomastie sau îndepărtarea implantului.

Întrucât orice intervenție estetică este o procedură care aduce modificări permanente asupra aspectului fizic, primul pas constă într-o documentare riguroasă.

„Din respect față de femeile care doresc să fie informate și să aibă posibilitatea de a lua o decizie corectă în ceea ce privește corpul lor, am ales împreună cu colegii mei să realizăm un nou ghid dedicat exclusiv esteticii sanului. Un manual educativ, i-aș putea spune, care tratează toate aspectele dedicate intervenției chirurgicale prin care se poate efectua o corecție a sânilor sau prin care se poate da o altă formă acestora. Intervenția chirugicală ce corectează forma sânilor în armonie cu întregul corp este întotdeauna o provocare pentru femei. Consultând și sfătuind foarte multe paciente de-a lungul timpului, am ales să realizăm acest ghid cu scopul de a explica ce înseamnă o astfel de decizie, ce îmbunătațiri aduce corpului tău și când este indicat să se recurgă la o astfel de intervenție. Consider că Omini Clinic este o voce în spațiul public ieșean și, datorită experienței și longevității pe care o care clinica, putem aduce în rândul pacientelor informații prețioase și de folos. Întotdeauna, frumusețea vine la pachet cu o alegere corectă, informată și acceptată de către pacientă. Considerăm că procesul de informare face parte din decizia unui medic de a fi alături de pacientul său pas cu pas, pentru a oferi îndrumare pe tot parcursul acestui demers. Transformarea aspectului sânilor aduce automat și o acceptare a unui stil de viață asumat și corect. Vă invit, așadar, să parcurgeți noul ghid dedicat femeilor. Un ghid educativ, realizat cu dragă inima,” spune Dr. Theodor Motruc, fondatorul Omini Clinic.

În primul rând, este indicat ca pacientul să poarte o discuție amănunțită cu medicul specialist în care să-i prezinte acestuia procedura sau procedurile pe care și le dorește. Astfel, împreună pot ajunge la cea mai bună și sigură variantă care să ducă, în final, la rezultatele dorite. Intervențiile chirurgicale la nivelul sânilor pot fi de mai multe feluri, adaptate tuturor nevoilor pacientului.

Mărirea sânilor este una dintre cele mai populare proceduri de chirurgie estetică. Implantul mamar sau augmentarea sânilor, presupune exact ceea ce spune: mărirea sânilor, care trebuie să fie în armonie cu proporțiile corpului, acesta fiind un aspect important, ce trebuie luat în calcul întotdeauna, discutând despre avantaje și posibilele riscuri ce pot apărea. Cum se poate realiza această procedură? Ei bine, există două variante, prima fiind cu ajutorul unui implant din silicon, iar cea de-a doua constând în injectarea cu grăsime proprie. Metoda se va alege împreună cu medicul specialist, pentru a genera un rezultat sănătos și armonios.

Dacă te confrunți cu problema unui aspect inestetic datorat mărimii prea mari a sânilor, intervenția de micșorare a sânilor, cunoscută și ca mamoplastia de reducție este soluția pentru tine. Această procedură reduce excesul de grăsime, piele și țesut de la nivelul sânilor, însă trebuie să știi cu certitudine când este cazul să recurgi la această operație. Durerile de spate, gât sau umeri, greutatea și forma sânilor sau iritația pielii sunt doar câteva dintre cauzele care pot genera nevoia unei intervenții de micșorare.

Îți dorești o formă simetrică a sânilor? Atunci, noi îți recomandăm procedura de ridicare și simetrizare a acestora. Corecția lor se poate realiza prin lipofilling, adică injectarea de grăsime proprie la nivelul sânului mai mic, prin implanturi de silicon atunci când se dorește ca sânii să aibă un volum mai mare sau prin micșorarea sânului mai mare până ajunge la nivelul dorit.

În cazul mamelor care își doresc să își îmbunătățească aspectul fizic după ce au născut, procedura Mommy makeover este o metodă de remodelare corporală concepută special pentru ele. Operația de lifting sau mărirea cu implanturi de silicon pot fi soluțiile care să ajute la îmbunătățirea estetică a sânilor după naștere.

O procedură dedicată exclusiv bărbaților este operația de ginecomastie. Ginecomastia reprezintă o creștere excesivă a sânilor provocată de un dezechilibru hormonal și apare atunci când estrogenul depășește limitele normale. Noi venim cu soluțiile acestei afecțiuni și recomandăm lipoaspirația și mastectomia subcutanată. Cum se alege soluția potrivită? În primul rând, este identificată cauza împreună cu medicul specialist, care va oferi cea mai bună metodă de rezolvare a problemei.

În funcție de anumite cauze, femeile recurg la îndepărtarea implantului mamar, o metodă chirurgicală de extragere a unor implanturi care au fost deja realizate. Acest tip de intervenție chirurgicală presupune înlăturarea chirurgicală a implanturilor, are complicații reduse și externarea se poate face în aceeași zi cu operația.

La Omini Clinic vei găsi întotdeauna soluția ideală, vei avea parte de îndrumare pe tot parcursul procesului și te vei bucura de rezultatele urmărite, ce au la bază dorințele și nevoile tale.

Testimoniale

„Am făcut operația de augumentare mamară, sunt foarte mulțumită de felul în care am fost tratată și de profesionalismul de care domnul doctor Motruc, împreună cu echipa sa au dat dovadă. Recomand cu încredere Omini Climic și cu siguranță voi reveni cu drag anul viitor pentru o nouă intervenție.”- R.W.

„Am avut ocazia de a întâlni cel mai bun medic de până acum. A reușit să-mi redea încrederea în mine și să trec cu brio peste operația de mastopexie, având cel mai frumos rezultat! Întreaga echipă a fost minunată și amabilă și doresc să-i mulțumesc din suflet domnului doctor Theodor Motruc! Recomand.”- A.D.

„Doresc să îmi exprim, cu toată sinceritatea, aprecierea profundă pe care o manifest pentru dl. doctor Motruc și întreaga sa echipă medicală. Am avut posibilitatea, pe parcursul mai multor proceduri întreprinse de domnia sa, sa mă simt in siguranță, să am încredere totală vis a vis de soluțiile personalizate alese pentru mine și de naturalețea rezultatelor obținute în urma intervențiilor. Ambientul pe care dl. doctor îl oferă este unul extrem de cald, liniștitor, motivat de experiența sa dovedită in multiple ocazii și capacitatea ridicată de a răspunde cu cele mai potrivite soluții diverselor aspecte estetice pe care pacienta le solicită domniei sale.

Un medic impecabil, un om extrem de echilibrat, un prieten la care voi apela mereu în acest domeniu. Va mulțumesc din suflet!” – I.B.

