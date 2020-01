Anamaria Prodan a postat o imagine care i-a „amețit” în totalitate pe fanii acesteia. Nu-și puteau crede ochilor că persoana din fotografie este chiar idolul lor.

Fanii blondinei au fost surprinși de imaginea și i-au arătat acest lucru prin numărul foarte mare de aprecieri pe care i l-au lăsat la postare. Mai mult, se pare că Anamaria Prodan și-a schimbat setul de extensii de păr, căci acum a ales ceva mult mai voluminos.

Anamaria Prodan s-a afișat pe rețeaua de socializare cu bucle, dar și cu extensiile impecabile pentru care cu siguranță a plătit o adevărată avere! Dacă înainte avea ceva probleme cu greutatea, aceasta arată acum ca la 20 de ani și le dă clasă tuturor. Vedeta a povestit cum a reușit să slăbească și susține că nu i-a fost deloc ușor.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider” a declarat Anamaria Prodan, conform Cancan.

