Mădălina Ghenea, jefuită la Roma. Actrița știe cine este hoțul, dar nu vrea să îi dezvălui numele

Mădălina Ghenea a fost victima unui jaf în urma căruia a rămas fără bijuterii în valoare de un milion de euro, dar românca nu a oferit mai multe informații despre acest eveniment. În plus, nimeni nu a fost prezent la locul faptei când s-a produs jaful. Nici șoferul Mădălinei nu a văzut hoțul care ar fi plecat cu geanta cu bani. Șoferul s-ar fi aflat în mașina parcată într-un unghi mort pentru camerele video. Nici camerele video nu au surprins evenimentul.

Ghenea a spus că vinovat pentru jaf este o persoană din România sau care are legătură cu țara noastră. În plus, femeia a mai spus că acea persoană are de gând să o „distrugă”. Ea a spus aceste lucruri într-o postare pe Instagram. Este posibil ca Mădălina să se refere la Angela Martini, care este soția lui Dragoș Săvulescu, cu care românca a avut o relație. Problema acestui caz este că Ghenea nu are dovezi care să îi susțină declarațiile.

În aceeași postare, Ghenea a mai spus că deține informații în legătură cu persoana care îi vrea răul de opt ani. Femeia nu s-a adresat autorităților până în acest moment. Așadar, încep să apare tot mai multe întrebări în legătură cu refuzul Mădălinei de a spune cine este persoana respectivă. Fanii ei sunt curioși ce o împiedică pe româncă să spună adevărul.

Mădălina Ghenea spune că i-a fost spart contul de iCloud

Mădălina Ghenea spune că a fost jefuită pe data de 13 decembrie 2022 în aeroportul Fiumicino din Roma. Hoțul a plecat cu valiza în care se aflau bijuteriile valoroase. Actrița a spus că bănuiește cine se află în spatele jafului. „Mesaje ciudate, încercări de a-mi sabota cariera și imaginea… Mă gândeam la situații separate, dar, punându-le în concordanță și cu acest furt, se bănuiește că este mereu aceeași persoană”, a declarat Mădălina Ghenea.

La doar câteva zile de la acest eveniment, Ghenea a mărturisit că i-a fost spart condul iCloud. În acest cont se aflau date bancare. multe fotografii cu ea, dar și cu fiica sa. Este posibil ca actrița să fi vrut ca lumea să nu mai acorde atenție jafului.

„Din păcate, acesta este doar cel mai recent dintr-o serie de episoade foarte grave în care ea este protagonista, atât de anormal și de circumstanțial, încât foarte probabil par a fi atribuite aceleiași direcții persecutorii , care se desfășoară de ani de zile cu unicul scop de a distruge viața și profesionalismul cunoscutei actrițe care nu și-a cruțat nici măcar fiica minoră”, au scris persoanele care îi administrează contul de Instagraam al vedetei.

Mădălina Ghenea: „Dacă o să mă omorâți…”

Mădălina Ghenea a mai spus că este amenințată de ani de zile cu moartea. Actrița a făcut referire și la dosarul penal deschis în 2009 la care a zis că vor fi adăugat și mai multe probe. În plus, ea a mai adăugat că atât oamenii legii, cât și avocații ei au toate documentele în care femeia a fost amenințată „gratuit” că va fi omorâtă. Actrița care s-a întrebat ce ar mai putea inventa persoanele care îi vor răul de atâtia ani de zile.

Câte alte articole veți finanța? Vreau să știți că fiecare articol vine cu un bonus din partea mea, câte o plângere penală. Situația voastră este destul de delicată, a mea nu este cu siguranță, oricât de mult încercați să dovediți contrariul prin aceste giumbușlucuri penibile. Dosarul penal deschis din 2009 devine din ce în ce mai stufos și cu siguranță veți fi trași la răspundere pentru toate amenințările (gratuite) cu moartea”, a concluzionat Mădălina Ghenea pe Instagram, potrivit Cancan.ro.