Macron, indignat de ambiguitatea Regatului Unit. Ştie cine poate rezolva această situaţie

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, aflat la Bruxelles, a reacţionat pe social media supărat pe incertitudinile în ceea ce priveşte Brexit. În comentariul său afirmă că doar britanicii pot rezolva acestă situaţie deranjantă spunând totodată că: Europa are şi alte probleme cum ar fi relaţia cu China, clima.





"Am oferit un răspuns protector Theresei May față de interesele noastre care permite Uniunii Europene să continue să funcționeze", a mai spus Macron. "Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de criza politică britanică. Doar că totul "depinde de britanici să înlăture ambiguitățile care sunt ale lor, nu ale noastre".

Macron: "Am dat un răspuns cu un termen clar pentru prim-ministrul Theresa May. Sarcina aparţine britanicilor pentru a ridica ambiguităţile. În cazul în care britanicii au ieșit fără acord, am luat deja toate dispozițiile pentru a ne proteja. Protejăm cetăţenii noştri şi afacerile noastre. Europa este un spaţiu de pace, prosperitate, libertate. Europa este cel mai mare spaţiu liber şi democratic din lume. Trebuie să fim mândri de modelul ei şi s-o protejeze. Important este să vorbim despre viitor: relația cu China, clima, strategia industrială", a scris Macron pe social media.

