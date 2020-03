Fotbalistul spune că este terorizat de 5 ani de zile de o presupusă „amantă” căreia i-ar fi promis că va divorța special pentru ea. Situația nu i-a picat deloc bine cunoscutului sportiv, mai ales că femeia a spus că Sânmărtean i-a făcut promisiuni că vor fi împreună.

Deși pare un serial de dragoste cu năbădăi, la final Lucian este terorizat de tânăra care spune că este îndrăgostită până peste cap de el. Pentru a-l putea acapara și în mediu virtual, cea care pretinde că este iubita lui a creat mai multe conturi pe rețelele de socializare pentru a-i acapara atenția.

„Nici vorba despre asa ceva. Suntem bine, sanatosi, ne pregatim sa sarbatorim ziua mea de nastere. Zvonurile acestea sunt alimentate de aceeasi femeie care ma terorizeaza din 2015. Am facut tot ceea ce mi-a stat in putere sa scap de ea. Am facut plangere la toate canalele de socializare, am facut plangere la politie. Se potoleste cateva luni, apoi reapare si incearca sa imi faca probleme”, afirmă Lucian Sânmărtean

„Eu cred că are ceva probleme, nu îmi imaginez ce are ea în cap. Și colegii de echipă m-au întrebat ce se întâmplă, iar după ce le-am explicat cum stă treaba au început să facă tot felul de glume. Am discutat și cu soția despre treaba asta și ea mi-a zis să nu ne putem la mintea unora. Eu tind să cred că respectiva nu are toată țigla pe casă, pur și simplu nu înteleg ce are cu mine și cu familia mea”, spunea sportivul în 2018, potrivit playtech.ro

