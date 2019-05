LP se întoarce la București pe 24 iunie, la Arenele Romane

Concertul face parte din turneul de promovare al celui de-al cincilea album al artistei, Heart To Mouth. LP, artista a cărei voce inconfundabilă a cucerit întreaga planetă odată cu lansarea hitului “Lost On You“ revine cu al treilea concert în București, pe 24 iunie, la Arenele Romane, și va aduce publicului piese de pe cel de al cincilea album al său, anunță organizatorii evenimentului, Events.





Heart To Mouth reprezintă manifestul cel mai apropiat de modul în care LP își vede muzica – fără filtre, fără cenzură și fără inflorituri.

"Când ajung în fața microfonului și încep să fac muzică, simt că există o cale directă de la inima mea și până la gură", spune ea. "În trecut, parcă era un oraș plin de străzi care aveau nevoie constant de atenția mea. Acum, simt că există o autostradă principală pentru a îmi comunica emoțiile. Indiferent dacă sunt piese mai triste sau melodii de impact, toate provin din același loc." A deschis calea pentru acea autostradă în anul 2015 cu piesa „Lost On You”. Cel mai mare hit al artistei de pînă acum, a depășit 500 de milioane de ascultări și a câștigat platina în Rusia, Polonia, Grecia, Elveția, Italia, Franța și multe teritorii. Numărul total de vizualizări al videoclipurilor pieselor "Lost On You", "Muddy Waters" și "When We're High" a depășit 280 milioane într-un an în timp ce publicații ca Billboard, Paper, Out Magazine, V Magazine, Interview, British Vogue și nu numai au plasat-o pe culmile gloriei. Mai mult, față de spectacolele care au oprit inimi pentru o clipă de la The Tonight Show cu Jimmy Fallon și The Late Show Show cu James Corden, la Conan și Jools Holland, LP a bucurat și publicul de la Coachella, Osheaga, Outside Lands și Mad Cool.

Bazându-se pe încrederea câștigată cu greu și folosindu-se de statutul de artist independent care are ceva important de spus, a început să strângă idei pentru acest ultim album încă din 2017, lucrând împreună cu colaboratorul și producătorul Lost On You, Mike Del Rio [Eminem, X Ambasadori, Skylar Gray] și scriitorul Nathaniel Campany.

"Am învățat foarte mult de-a lungul anilor în ceea ce privește ce vreau pentru mine, ce vreau să spun, ce vreau să transmit oamenilor și ce vreau să fac", continuă ea. "În cele din urmă, pot să fiu cine vreau să fiu și în ce mod vreau. Totul izvorăște din libertate în munca mea. Nu trebuie să cer permisiunea nimănui Pot fi eu însumi și chiar aveam lucruri pe care voiam să le spun. Nici unul dintre noi nu trece prin viață nevătămat, dar măcar poate scrie despre ce i s-a întâmplat. "

Iar LP chiar a scris despre experiența personală Heart To Mouth este sunetul unui artist incapabil de a se abține. În schimb, ea vorbește sincer despre dragoste, dorință, frică, nesiguranță, infidelitate, regret și izbăvire. Soundul efervescent al primului single, "Girls Go Wild" o prezintă ca pe "proscrisul de dinafară". În același timp, acordurile de pian ale următoarei piese, "Recovery", subliniază durerea unui iubit care înșeală, în timp ce refrenul oglindește durerea brută și puterea în piesa “I’m In Recovery.”

"În mod ironic, am compus albumul din perspectiva fostei mele partenere de a fi înșelată, iar apoi am ajuns în aceeași ipostază, nu după mult timp", recunoaște LP. "Sentimentul e groaznic. Niciodată nu îți dai seama până nu ești în ambele părți ale situației. E groaznic să frângi inima cuiva dar e și mai groaznic să ți se întâmple. ”

OFICIAL! Avem rezultatele FINALE! Cine a castigat, de fapt, alegerile! Surpriza COLOSALA

Pagina 1 din 2 12