Lovitură teribilă pentru frații Tate! Fosta iubită a lui Tristan a rupt tăcerea. „A bătut-o destul de rău”/„A început să facă crize”. FOTO

În timp ce frații Tate au fost luați la ochi de către autoritățile judiciare, după ce au fost acuzați că au sechestrat două femei care ar fi urmat să fie traficate pe piața sexului, fosta iubită a unuia dintre aceștia – este vorba despre Tristan Tate – a început să vorbească public despre metodele la care bărbatul a apelat pentru a-și cuceri „angajatele”.

Cum s-au cunoscut Maria Cătălina și Tristan Tate

Maria Cătălina, pe numele ei, a relatat cum s-a cunoscut cu Tristan Tate și felul în care acesta se raportează la femeile din viața sa. Totul a debutat pe Facebook, în anul 2018, când bărbatul a abordat-o pe Maria Cătălina. Potrivit acesteia, la acea vreme – și în prezent – Tristan Tate folosea aplicația de dating Tinder pentru a intra în contact cu fete.

„El are iubită de vreo șapte ani, care-i permite totul. Care lucrează pentru el, îi face bani. Tuturor fetelor le spune că iubita lui e angajata lui și că nu are nicio treabă cu ea”, a spus Maria Cătălina, precizând că bărbatul prezintă un comportament violent, în ciuda tuturor aparențelor cu care induce în eroare tinerele.

„Fratele lui a bătut o fată destul de rău”

„La început a fost vorba de relație, nu a fost vorba de muncă. La început e drăguț, cred că așa e cu toate fetele. După aceea se vede adevărata lui față. Are un comportament destul de violent. Nu a fost neapărat violent cu mine, cât cu persoanele din jurul lui. Abuzează de alcool și devine violent. Nu a dat în mine sau ceva…

Nu știu vreun caz în care Tristan să fi lovit fetele care lucrează pentru el. Știu doar de fratele lui că a lovit o fată, destul de rău. A filmat-o și după a pus-o să spună că e vrăjeală, dar a bătut-o destul de rău”, a povestit fosta iubită a lui Tristan Tate, într-o intervenție pentru cancan.ro.

A muncit pe piața sexului, pentru fostul iubit, fără a fi plătită

După ce povestea de dragoste dintre Tristan Tate și Maria Cătălina s-a încheiat, tânăra l-a contactat cu gânduri referitoare la muncă. Înainte de a activa pentru fostul ei iubit însă, aceasta a făcut videochat în altă parte.

„Îmi tot dădea mesaje și mă întreba de ce nu lucrez pentru el. În cele din urmă, am lucrat pentru el două săptămâni în care nu am fost plătită.

Nu am făcut la el în casă! El racolează, oarecum, fetele le pune într-o casă, separat de el, le spune că sunt împreună cu el și le pune într-o casă în care să lucreze! Eu aveam o casă în «American Village», unde stăteam singură”, a relatat tânăra, potrivit sursei citate.

Tristan Tate, acuzat de violență verbală

Tristan Tate a fost violent doar din punct de vedere verbal, a susținut Maria Cătălina, care a dezvăluit totodată că nu a lucrat decât două săptămâni pentru fostul ei iubit, iar pentru perioada cu pricina nu a fost plătită.

„El e super strict! Ne-am certat pentru că eu am vrut să ies mai devreme de la muncă și el a început să facă crize că am ieșit și a început să mă acuze că am făcut nu știu ce cu nu știu cine… A făcut o criză și mi-a zis să plec. I-am zis «OK, dar tu să mă plătești pentru cât am muncit!» Bine, nu am mai văzut banii ăia. Erau cam o mie și ceva. Nu făcusem foarte mult, dar gestul în sine m-a deranjat! După aceea, ne mai certam din când în când pentru că-mi făcea plăcere să-l enervez până mă bloca”, a spus fosta iubită a lui Tristan Tate, Maria Cătălina.