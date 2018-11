LOVITURA aplicată de Theresa May lui Iohannis a STÂRNIT PRIMA REACȚIE din SUA. Președintele țării, făcut K.O.

În opinia preşedintelui Coaliţiei românilor din Statele Unite, preşedintele Iohannis a primit ceea ce a semănat în cei patru ani de mandat. Alegera lui Iohannis de a „Susţine sistemul securisto-stalinist din justiţie ne va costa mulţi ani de aici înainte”.





Chris Terhes: "Premierul Theresa May a Marii Britanii a contramandat "din motive obiective" intalnirea cu Presedintele Klaus Iohannis. Adica, al doila om in UK i-a facut vant primului om din Romania. Citește: Theresa May a fost DIRECTĂ cu Iohannis. Cuvintele cât o UMILINȚĂ

Din cate am inteles, Theresa May avea programare la pedichiura si raspalit de calcaie si nu si-a putut contramanda sedinta de infrumusetare a picioarelor pentru a se intalni cu un presedinte a unui stat care nu respecta statul de drept, dupa cum spune rezolutia Parlamentului European adoptata recent inclusiv cu votul europarlamentarilor de la PNL", a comentat pe social media preotul Terhes.

De ce tace propaganda?

"Ia uitati-va la propaganda sa vedeti ce spune, daca spune ceva. Va dati seama daca Dancila ar fi fost trimisa la cumparaturi de Theresa May ce urlau robii din presa si politica ca a fost umilita Romania?

Toate actiunile lui Iohannis de pe plan intern au compromis si slabit Romania pe plan extern. Acum Iohannis doar culege ce a semanat de 4 ani. Din pacate costul va fi platit de tara pentru multi ani de aici inainte.

Va dati seama ca, in afara de a aplauda sistemul securisto-stalinist din justitie si controlat de servicii, Iohannis nu are absolut nici o realizare pentru romani de 4 ani de zile de cand e presedinte?", este opinia preşedintelui Coaliţiei din SUA.

