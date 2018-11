Loto 6/49. Uau, CE SERIE A IEŞIT ACUM… Greu, dacă nu chiar imposibil de câştigat. News alert

Sume din ce în ce mai mari la LOTO și LOTO 6/49. La ultimile trageri de la loto Loteria Română a acordat premii în valoare totală de 936.837,91 lei.





LOTO, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12 milioane de lei (aproximativ 2,66 milioane de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 806.000 lei (aproximativ 173.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de aproximativ 1,25 milioane de lei (peste 268.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 178.000 de lei (peste 38.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 57.000 de lei (peste 12.000 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report in valoare de aproximativ 152.000 de lei (peste 32.600 de euro).

LOTO, LOTO 6/49.

Numerele câștigătoare de astăzi, 07 noiembrie 2018 sunt următoarele:

Loto 6/49: 42 19 10 37 21 45

Joker: 32 22 6 42 36 + 3

Loto 5 din 40: 19 32 29 26 1 27

Noroc: 9 9 0 4 4 4 4

Super Noroc: 2 1 1 6 5 1

Noroc Plus: 2 1 1 6 5 1

LOTO, LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de duminică, 4 noiembrie, 2018

Loto 6/49: 40 34 22 36 32 41

Joker: 44 40 27 10 35 + 12

Loto 5 din 40: 22 30 9 25 34 10

Noroc: 0 2 7 5 8 0 6

Super Noroc: 5 7 5 3 6 0

Noroc Plus: 8 5 3 8 1 8

