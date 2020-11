În ediția 25 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Loredana a decis să îi surprindă pe Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea cu un preparat ayurvedic indian, fiind pasionată de bucătăria indiană veche și vizitând țara asiatică de cinci ori până acum. Vedeta a decis să deschidă și să închidă momentul ei cu cântec.

Astfel, de cum s-au deschis porțile și a pășit în fața chefilor, artista, însoțită de trei instrumentiști, a început să cânte melodia „Când te-am cunoscut Cristina” a trupei Azur.

Piesa a părut una pe placul juraților de la Antena 1, aceștia cunoscând versurile și cântând odată cu ea.

„În această seară, voi încerca să îi seduc prin bucatele mele. Călătorind în toată lumea am zis să învăț lucruri noi. și am descoperit dragoste pentru gustul mâncării indiene”, a spus cântăreața despre preparatul său, conform Libertatea.

Cum se menține tânără?

„Eu cred că am trăit 100 de vieți până acum. E un lucru fantastic, pentru că mă consider un om norocos. Am reușit să fac ca fiecare clipă să fie mai prețioasă decât pare.

Mă bucur de fiecare clipă, chiar și atunci când e puțin mai grea. Cred că cel mai mult învățăm din momentele în care putem să ne descoperim pe noi. Încerc să fac în fiecare zi o schimbare și încerc să fiu mereu cea mai bună variantă a mea. Nu trăiesc în trecut. Trăiesc în prezent!

Uneori, ne îndreptăm prea mult atenția spre trecut și viitor și uităm să trăim prezentul. Ce mă face să fiu fericită sunt un zâmbet de copil, o vorbă frumoasă, o privire, un rând pe care îl citesc într-o carte, lucruri simple.

Orice care îmi dă sens că sunt aici, sunt adevărată și vie, pentru că aici e paradisul, nu e undeva unde ni se promite”, a povestit Loredana Groza în emisiunea „La Măruță” difuzată pe PRO TV.