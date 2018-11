Lord of the Dance revine la Bucureşti pe o scenă în aer liber

DANGEROUS GAMES, una dintre cele mai de succes producții artistice a companiei de dans LORD OF THE DANCE, revine, în 2019, la București, pentru o nouă reprezentație fascinantă, plină de energie, ce va avea loc în premieră pe o scenă în aer liber.





Cel mai popular show, "Lord of the Dance - Dangerous Games",produs de celebrul coregraf și regizor Michael Flatley pe muzica compozitorului Gerard Fahyho, va fi prezentat pe 22 iunie 2019, la Arenele Romane, începând cu ora 20:30.

Cei 40 de dansatori profesioniști propun publicului o nouă experienţă memorabilă, aceștia garantând cu o coregrafie inovatoare, extrem de precisă, completată cu elemente de dans noi, surprinzătoare, ce vor aduce un plus de valoare show-urilor din 2019. De asemenea, producţia ce va fi prezentată la București, va captiva audiența cu un set impresionant de design și complexitate vizuală, bine adaptată noilor tehnologii. Efectele speciale, proiecțiile 3D, roboții dansatori, acrobații de talie mondială și muzica live, reprezintă elementele cheie consitruite sub umbrela talentului și a pasiunii pentru artă de către geniul dansului irlandez Michael Flatley, pentru montarea show-ului Lord of the Dance – Dangerous Games.

"Nimic nu este imposibil ... Urmați-vă visele" , acesta este unul dintre motto-urile după care se ghidează fenomenalul Michael Flatley. Cu milioane de fani în fiecare colț al lumii, Michael Flatley este privit ca un geniu al artei sale, titulatură dobândită în urma performanțelor sale coregrafice extraordinare, precum și pentru clasarea dansului popular irlandez pe cea mai înaltă poziție, la nivel internațional.

Premiera spectacolului "Lord of the Dance - Dangerous Games" a avut loc la magnificul Coliseum din Londra în urmă cu douăzeci de ani, însă în anul 2014, Michael Flatley a revenit asupra acestuia, devenind mult mai palpitant și atractiv pentru public, față de varianta originală. În septembrie 2014, noua versiune a show-ului "Lord of the Dance - Dangerous Games", s-a jucat pe scena sălii Palladium din Londra, cu ocazia aniversării a 20 de ani de când Michael Flatley s-a remarcat în plan internațional. Din acel moment, succesul spectacolului a luat amploare și a continuat să fie jucat cu casa închisă pe marile scene ale lumii, bucurându-se de ovațiile a milioane de spectatori dinSUA, Canada, Irlanda, Germania, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă, Mexic și, bineînțeles, România.

După nenumărate reprezentații, care au cucerit inimile publicului din România, dansatorii irlandezi se reinventează încă o dată și cu același entuziasm revin pentru o nouă întâlnire, pe 22 iunie 2019, la Arenele Romane din București, pe scena amenajată în aer liber, un spațiu adecvat spectacolelor la început de vară. Dar, până la momentul show-ului"Lord of the Dance - Dangerous Games" , organizatorii le recomandă tuturor celor interesați să își procure biletele aflate în perioada de presale.

