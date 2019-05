Alegeri. Liviu Dragnea a luat decizia cea mare! Toate etapele au fost alese cu atenţie. News alert

PSD a anunțat calendarul de vot al liderilor partidului. Majoritatea va merge la urne mai pe seară, între orele 18:00 și 20:00. În aceeași linie se înscrie și președintele partidului, Liviu Dragnea, care va vota la ora 19:00, la Liceul Teoretic Jean Monnet.





Foarte probabil, decizia lui Liviu Dragnea vine pentru a nu încuraja participarea la Referendumul pe Justiție, inițiat Klaus Iohannis și promovat de acesta alături de PNL.

Singura care acționeză împotriva liniei partidului este chiar Viorica Dăncilă. Premierul a votat deja în jurul orei 11:00.

„Am votat astăzi doar la europarlamentare. Am spus că voi vota la Referendum şi, cum sunt un om al echilibrului, am considerat că trebuie să iau în considerare toate argumentele şi să votez la Referendum. Am văzut ultimele intervenţii publice ale domnului preşedinte Iohannis şi acest lucru m-a făcut să mă răzgândesc.

În momentul în care condiţionezi alegeri, fie că e pentru Referendum, fie că este pentru europarlamentare, dar mai mult cele legate de Referendum, de un Guvern mai bun, eu nu pot vota împotriva propriului meu Guvern. Deci, cred că a politizat acest lucru, cred că trebuia să lase Referendumul fără a-l lega de anumite aspecte electorale, de aspecte politice sau de alegerile prezidenţiale”, a declarat premierul.

La alegerile trecute, liderii PSD au votat în prima parte a zilei.

