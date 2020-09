O celebră cântăreață a decis să vorbească. Este vorba de Lidia Buble, aceasta dezmințind zvonul vehiculat în ultima perioadă, potrivit căruia ar fi avut o relație cu Costi Ioniță.

Cei doi au fost văzuți plimbându-se la braț, pe stradă. Gestul nu a trecut neobservat, fanii întrebându-se dacă între cei doi s-ar fi înfiripat o idilă.

”Eu și Costi avem o piesă împreună și mai avem și alte proiecte muzicale”

Artista a decis să spună în ce constă relația ei cu Costi Ioniță. Potrivit Lidiei Buble, este vorba doar de o colaborare muzicală, cei doi fiind foarte buni prieteni dar nu au o relație amoroasă.

.”Eu și Costi avem o piesă împreună și mai avem și alte proiecte muzicale. Eu, făcând parte din industria muzicală, mă întâlnesc cu foarte multe persoane, mai ales de sex masculin. Dacă ar fi să apar cu toți în presă, ar însemna că eu schimb bărbații ca pe șosete”, a scris Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble și Răzvan Simion și-au spus adio

Răzvan Simion a postat, pe 7 iunie, un mesaj pe contul său de Instagram, pe care apoi l-a șters.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au întâlnit, recent, la filmările pentru cel mai nou videoclip al Lidiei. Cei doi nu s-au împăcat, ei colaborând în continuare doar pe plan profesional.

”Au fost ani în care m am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac.

Au fost ani în care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit.

Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe minte pt tot ce am fost și pt tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept.

Copilul râde:

„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”

Tânărul cântă:

„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”

Bătrânul tace:

„Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B.

Viața frumoasă, Suflețel!” , a fost mesajul postat pe Instagram de Răzvan Simion, potrivit cancan.ro.