Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România, cu o voce extraordinară, care surprinde de fiecare dată publicul, cu fiecare piesă lansată. Cea mai recentă melodie, „Lacătul și femeia”, deși e lansată de doar câteva ore, face furori în rândul iubitorilor de muzică. Nu doar versurile și vocea cântăreței au atras atenția fanilor, ci și apariția sa în videoclip, scrie Cancan.

Iubita lui Răzvan Simion apare în noul său clip complet goală, zonele intime fiind acoperite de niște cărți. Imaginile fac deliciul publicului, care apasă pe butonul de repeat, ca să o mai vadă și să o audă pe Lidia Buble.

„Este mult mai bună şi mult mai profi decât ultima melodie… Nu ai vocea modificată, nu transmite indirect pornogafii şi versurile sunt destul de bune. Aşa îmi place să te văd, asta este calitatea pe care îmi doresc să o primesc de la tine Good job / Fara cuvinte m ai lasat . S a reintors Bublissss cea veche cu piesele de sufleet love you and i m proud of you/ Felicitari sincere cu ochii umezi si pielea de gaina… Asta e ce vrem noi… Doar tu , vocea ta, talentul tau… Emotia transmisa ! Bine ai revenit„, sunt doar câteva dintre comentariile primite pe Instagram.

