La provocările lansate de moderatoare cântăreaţa a trebuit să răspundă la câteva întrebări. Prima fiind: „Care a fost cea mai ciudată întâmplare prin care ai trecut”.

„După părerea mea, cea mai haioasă întâmplare a mea, zic că este atunci când am rămas fără fustă în fața bisericii. Aveam o fustă foarte vaporoasă, de vară, și niște tocuri mici. Era o treaptă, am călcat cu tocul pe fustă și am rămas fără fustă pe mine în faţa bisericii. M-a văzut toată lumea. Și aveam și lenjerie intimă nude, deci era ca și cum nu aș fi avut nimic pe mine. Altă dată mi s-a întâmplat să mă duc la toaletă și să îmi aranjez fusta doar în față, în spate era ridicată. Am luat-o și pe mijloc, nu înțelegeam de ce râdea în hohote toată lumea…”

Dintre toți frații mei, eu am luat cel mai mult bătaie

„Mi s-a întâmplat de multe ori să dorm pe preș. Dacă întârziam peste ora 10, auzeam: du-te de unde ai venit! A venit tata la școală, făcusem eu o gafă foarte mare și m-a bătut de față cu toți colegii. Păi atunci îmi venea să fac o groapă mare și să intru în pământ. M-am simțit prost, îți dai seama!”, a spus cântăreaţa.

Lidia Buble face parte dintr-o familie numeroasă: provine dintr-o familie cu 11 copii, ea fiind a patra născută şi are deja 22 de nepoți și 354 de verișori.

