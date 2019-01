CURS VALUTAR. LEUL își CONTINUĂ PRĂBUȘIREA. Nou MAXIM ISTORIC pentru Euro

Vineri, prăbuşirea leului a continuat, pentru a treia zi consecutiv. Cotaţia oficială anunţată de BNR, de 4.6782lei, a fost cea mai ridicată din istorie.





Dolarul american a fost cotat la 4.0586 lei, în vreme ce francul elveţian a fost cotat la 4,1309 lei.

Deprecierea actuala a leului este consecinta unui mix de factori externi si locali. Principala cauza este reprezentata de majorarea consistenta a cererii comerciale, in conditiile in care deficitul comercial se adanceste constant, in lipsa unor stimulente acordate producatorilor locali.

