Augustin Lazăr: „Nu am fost ofițer, subofițer, agent al fostei Securități sau al altui serviciu de informații” Live text

Procurorul general al României susţine că nu a fost și nu este ofițer al Securității sau al vreunui alt serviciu secret, că nu a instrumentat în anii 80 dosare privind fapte împotriva regimului comunist și că atacurile la adresa lui din ultima săptămână sunt generate de decizia de a candida pentru al doilea manddat în fruntea Parchetului General. Augustin Lazăr a fost acuzat în spaţiul public că ar fi refuzat de două ori eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip.





Redăm principalele declarații ale procurorului general Augustin Lazăr:

Consider că am această datorie fațță de opinia publică, fac aceasta din datoria față de adevăr.

În ultimele ziel câteva instituții de presă mi-au atribuit fapte pe care nu le-am făcut (...) este pentru prima dată în viață.

Nu sunt ofițer, subofițer, agent al fostei Securități sau al altui serviciu de informații.

Nu am nicio emioție pentru nicio verificare care s-ar efectua în arhivele CNSAS.

Am auzit în presă afirmații tendențioase, ce funcții de conducere am avut. Nu am avut nicio funcție de conducere.

Nu am instrumentat fapte împotriva regimului comunist. Ele erau instrumentate de justiție militară. Comisia avea rolul de a verifica condiții tehnice, îmndeplinirea fracției din pedeapsă.

Calitatea de președinte al Comisiei de eliberare de la Penitenciarul Aiud a fost prezentată tendențios.

Atacurile la adresa mea sunt determinate de depunerea candidaturii pentru un al doilea mandat.

Imediat după revoluție Justiția în general și procurorii în special au făcut un pas spre modernizare. Practicile anterioare anului 1990 dintre care unele discutabile au fost abanonate chiar din primii ani ai democrației.

Rolul președintelui Comisiei era de a merge la grefa penitenciarului...apoi erau rapoartele de pedepsire, raportat la acesttr criteriu propunerea era da sau nu. Fiecare evalua dacă omul îndeplinește condițiile sau nu îndeplinește condițiile. Era o legislație deficitară. (...) Era o evaluare strict tehnică. Penitenciarul Aiud avea 1.500 de persoane, era aceeași problemă ca în zilele noastre. Erau zeci de dosare care trebuiau examinate. Uneori, după un act de clemență, cei care intrau la comisie erau foarte puțini.

Nu era în niciun caz o selecție (n.r. - a procurorilor). Eu am luat locul unui coleg care plecase la alt parchet și preluasem atribuțiile lui. După mine, după un an jumate sau doi a vennit un alt coleg care mi-a preluat atribuțiile cu totul. Sunt speculații care sunt prezentate într-o manieră jenantă. (...)

La Comisia de eliberări condiționate era activitate de o oră, dosarele erau pregătite, se vedea fracția.

Am evaluat după criteriile pe care legea le prevedea acolo. Eu nu am nimic de ascuns. Aceasta era o practică la nivel național, era legea în vigoare.

M-am înscris la această procedură (n.r. - pentru al doilea mandat la PG) pentru că am avut anumite realizări.

Ofițerii care lucrau în penitenciar știu mai bine ce categorii de deținuți erau acolo și care era tratamentul. Dintr-un interviu al domnului Filip am aflat că erau 30 de deținuți. (...)

Nu am avut o discuție cu domnul președinte. Altă întrebare.

Hotărârea judecătorească dată de instanța competentă era trimisă la comandantul penitenciarului și comandantul dispunea.

Acum am aflat că corespondența lor (n.r. - a deținuților) era foarte bine cenzurată. M-a impresionat citind o scrisoare după 30 de ani, acea scrisoare - dacă este adevărată, nu am văzut originalul - estre impresionantă. Dacă e adevărată, ea (n.r. - scrisoarea) trebuia verificatăd e procurorul militar.

Pe data de 2 aprilie, procurorul general Augustin Lazăr a reacționat la dezvăluirile luju.ro, care a publicat două documente potrivit cărora, în perioada regimului comunist, acesta a refuzat de două ori eliberarea condiționată a disidentului Iulius Filip.

Surse judiciare au declarat pentru EVZ că înainte de 1989 în județul Alba era un singur procuror cu numele Augustin Lazăr, iar acesta este actualul procuror general al României.

În esență, Augustin Lazăr recunoaște că în perioada 1985-1986 a fost șeful Comisiei de eliberări condiționate de la penitenciarul Aiud, dar spune că nu poate „confirma aspect concrete” despre disidentul anticomunist.

„În perioada 1985 – 1986, am activat ca procuror criminalist în cadrul Procuraturii Alba Iulia, calitate în care am îndeplinit periodic și atribuții privind Comisia de propuneri pentru liberare din cadrul Penitenciarului Aiud, care examina situația tuturor condamnaților ce îndeplineau fracția de pedeapsă pentru liberare condiționată. (…) Având în vedere perioada lungă de timp care a trecut, precum și imposibilitatea consultării unor documente originale (în special a hotărârii judecătorești emise în cauza respectivă) care să probeze situația evocată, precizez că nu pot confirma aspecte concrete referitoare la persoana despre care se face referire în articolele de presă.”, arată Augustin Lazăr .

Disidentul român Iulius Filip fusese condamnat la ani grei de închisoare pentru „pactizare cu forţele contrarevoluţionare din Polonia” şi „propagandă împotriva orînduirii socialiste”. Comisia condusă de Augustin Lazăr din poziția de procuror i-a respins disidentului eliberarea condiționată, în 1985 și în 1986, pe motiv că „timpul executat nu prezintă garanția unei depline reeducări”.

