De ce s-au amuzat Iohannis şi Lazăr cu o ştire despre Kovesi? De ce fosta şefa DNA a fost scutită de criticile fostului Procuror General? Dezvăluiri în premieră

După o lună de la pensionare, fostul Procuror General, Augustin Lazăr, a acordat un interviu site-ului realitatea.net, în care a vorbit despre perioada de la Ministerul Public, dar şi despre detaliile din trecutul său profesional. Lazăr a fost acuzat că ar fi fost "torţionar" în anii 80, pentru că ar fi refuzat să îl elibereze pe disidentul Iulius Filip, dar şi că ar fi făcut poliţie politică.





În interviul acordat pentru realitatea.net, Lazăr a fost întrebat despre relaţia sa cu fosta şefă a DNA, Laura Kodruţa Kovesi, precum şi despre activitatea acesteia în perioada cât a condus această instituţie.

„- Apropo de bilantul de la Ministerul Public, din decembrie 2018. Ati fost surprins uitandu-va pe telefon, impreuna cu presedintele Iohannis, care era in stanga dumneavoastra, si pareati amuzati. Presa a speculat pe acest subiect. Acum, dupa aproape jumatate de an, spuneti-ne ce anume v-a starnit zambetul. Ce i-ati aratat presedintelui pe telefon?

- (râde) Era ceea ce ne-au transmis, de fapt, jurnalistii. Era stirea privind propunerea pentru functia de procuror european.

- Adica despre Laura Kovesi.

- Da, asa este.

- Legat de Laura Kovesi, care este parerea dumneavoastra despre dânsa, profesional vorbind?

- Este un procuror al Ministerului Public, care a reusit sa convinga profesional, si, cui ajunge intre primii cativa candidati la aceasta functie la nivel european, nu trebuie sa ii facem noi caracterizari, fiindca lucrurile sunt clare. Nu ajungi acolo, pe lista scurta, decat daca demonstrezi niste calitati profesionale.

- Am remarcat ca ati evitat sa o criticati pe doamna Kovesi. De ce?

- Declaratiile mele publice nu s-au referit neaparat la persoane, ci la apararea principiilor, la apararea instituției. Daca anumiti procurori au fost atacati, eu i-am privit ca membri ai Ministerului Public, pentru care exista prezumtia ca lucreaza in conditiile legii. Nu pot spune ca cutare lucreaza bine si cutare lucreaza ilegal, pentru ca exista un control judiciar pentru fiecare. Si mereu am dat asigurari ca Ministerul Public este o institutie fundamentala a statului de drept, care lucreaza pe legi si pe principii.

Sigur că un om politic, care este implicat în proceduri judiciare, poate sa faca anumite comentarii publice. Vreau sa va spun ca Ministerul Public lucreaza conform legii si cadrului constitutional. Iar daca se va demonstra ca un procuror a incalcat legea, ceea ce nu este absolut imposibil, actele acelea pot fi anulate. Sau, daca a incalcat dispozitiile legale, trebuie sa raspundă material, disciplinar, penal, după caz. Pentru ca nimeni nu este mai presus de lege. Asa ca nu ma refer la un procuror anume, ca sa nu se inteleaga ca m-as imixtiona in anumite proceduri care sunt in curs.

- Dar ati fost multumit de activitatea dansei?

- Aici nu este vorba despre sentimente, de multumiri sau nemultumiri... Oamenii trebuie evaluati obiectiv, prin examinarea rezultatelor obtinute. Si, daca ne uitam in concluziile rapoartelor MCV, vom vedea ca DNA-ul a facut anchete efective si obiective. Daca ne uitam in rezultatele statistice, vedem ca exista sute de condamnari de inalti functionari, de demnitari, hotarari de condamnare definitiva pentru fapte de corupție: ministri, inalti functionari, magistrati etc. Asta inseamna ca DNA a dat rezultatele pentru care a fost înființată, respectiv combaterea fenomenului periculos și rușinos al corupției. Daca ne uitam, pe de alta parte, cine sunt procurorii selectati de comisie pentru functia de procuror european, gasim un procuror roman, dintre cei inscrisi in proceduri. Lucrul acesta spune ceva. Asa ca nu discutam pe sentimente, sa fim subiectivi, ci ne uitam strict la rezultatele obtinute” , a declarat Augustin Lazăr.

