Procurorul Cristian LAZĂR, ajuns din urmă de trecut. Dezvăluiri de ULTIMĂ ORĂ

Procurorul Cristian Aurel Lazăr, cel care a clasat dosarele lui Klaus Iohannis şi carese ocupă și de dosarul în care este chemată, joi, la audieri Carmen Iohannis ar fi produs un accident în urma căruia o femeie și-a pierdut viața.





Procurorul Cristian Lazăr ar fi provocat, în 2001, la Reşiţa, un accident de maşină în urma căruia ar fi murit o grefieră. În 2002 s-a început urmărirea penală, iar în 2004 procurorul de caz a cerut aviz ministrului Justiţiei, potrivit legii în vigoare la acel moment, pentru trimiterea în judecată a magistratului pentru omor din culpă. Cristian Diaconescu, ministru al Justiţiei în acea perioadă, a respins cererea, motivând că a fost un caz fortuit.

„Era polei. A franat, a intrat intr-un stalp de tramvai. A fost in spate, s-a deschis usa si a fost proiectata pe pavele, ea a decedat. A fost ziua lui, a manat tare. Am inteles ca el zice ca nu a baut. Când am fost la tm au vrut sa musamalizeze niste trebuti. Procurorul era mai batran si a zis - ' domnule, asta nu ar mai merita sa stea in sistem'. Fata a fost mai afectata ca avea 16 ani. M-am luat de guler cu politistul si i-am zis "ce ai facut , ai musamalizat?". Nici eu n-am adus presa, trebuia sa fi adus presa. (..) Colegii lui nu stiu ca a omorat un om?”, a declarat soţul grefierei ucise în accident, la Antena 3.

Liderul PSD, Codrin Ștefănescu a declarat că, procurorii care au probleme nu își dau demisia, referindu-se la dosarul în care procurorul Cristian Lazăr a fost cercetat pentru producerea unui accident în urma căruia a murit o persoană.

„Nu-si da nimeni demisia. Valul asta e la fel de fara mila ca ei. Rand pe rand vor rapunde toti: Kovesi, domul procuror general Augustin Lazăr”, a declarat Codrin Ștefănescu la Antena 3.

Mircea Badea a avut şi el o reacţie la dezvăluirile depre Cristian Lazăr:

„Până la urmă domnului procuror i s-a clasat dosarul penal întrucât ministrul Justiției? Adică procurorii au fost împiedicați să își facă ancheta de ministrul Justiției, nu? Adică procurorul Lazăr a avut imunitate. Și ministrul Justiției era Cristian Diaconescu, care acum este mare anti-penal. Un accident e un accident, pentru că nu există intenție. Importante sunt și condițiile de producere a accidentului. Domnul procuror, e domn procuror și când conduce. Și acest descreierat, în sensul că e persoană fără rațiune, Cristi Diaconescu s-a supărat că i-a dat Udrea un toc și acum candidează la europarlamentare”, a spus Mircea Badea.

