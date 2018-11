SPECIALIŞTII în Holocaust le RESPING. CNCD se repede să investigheze acuzaţiile lui Laufer

Directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, Alexandru Florian, a afirmat că declarația lui Ilan Laufer este emoțională, cu mult iz politic și atâta tot. La rândul său, preşedintele CNCD, Asztalos Csaba, a declarat că afirmaţiile lui Ilan Laufer despre Klaus Iohannis sunt „extrem de grave” şi a indicat că Laufer a fost numit odată ministru de către actualul şef al statului.





„Eu cred că, pe de o parte, este o reacție emoțională a domnului Laufer și probabil nimeni nu se aștepta, sau foarte puțină lume se aștepta, ca drumul său spre o poziție de înaltă demnitate publică să fie frânat brusc și atunci a avut această reacție, zic eu, emoțională. Iar pe de altă parte mesajul cred că se înscrie în tonul ridicat al dialogului care este între cele două palate de mai multă vreme, pentru că domnul Laufer, pe de o parte, recunoaște că președintele atunci când a respins cererea cel puțin public nu a motivat-o, nu a prezentat motivele reale, după care își spune că el consideră că refuzul s-ar datora unui act de antisemitism – deci este o construcție, o speculație a domnului Laufer“, a afirmat Alexandru Florian.

Florian a subliniat că atitudinea președintelui României în ceea ce privește memoria victimelor Holocaustului din România a fost recunoscută de o importantă organizație evreiască americană, American Jewish Committee, care anul trecut i-a conferit și o distincție.

„Iar pe de altă parte, poate o să vi se pară paradoxal, atât Președinția, cât și Guvernul sunt co-autori în proiectul național de constituire a Muzeului Național de Istorie a Evreilor din România și a Holocaustului, proiect pe care Guvernul României ne-a mandatat pe noi, Institutul Elie Wiesel, să-l punem în practică. Așa încât eu consider că este o declarație cu mult iz politic și atâta tot, nu trebuie să ne îngrijoreze. Atâta timp cât această declarație este o declarație cu caracter politic, dată într-o anumită stare de emoție puternică, nu cred că are un impact“, a mai spus directorul Institutului Elie Wiesel.

La rândul său, preşedintele CNCD, Asztalos Csaba, a declarat marţi seară, la un post de televiziune, că afirmaţiile lui Ilan Laufer despre Klaus Iohannis sunt „extrem de grave” şi a indicat că Laufer a fost numit odată ministru de către actualul şef al statului.

„Sunt nişte declaraţii şi acuzaţii extrem de grave. Este un subiect cu care nu este bine a glumi. E un subiect pe care nu putem să îl utilizăm în lupta politică fără a avea argumente şi fără a avea probe în acest sens”, a declarat marţi, la o televiziune de știri, preşedintele CNCD, Asztalos Csaba.

Preşedintele CNCD a ţinut să precizeze că Ilan Laufer a fost numit o dată ministru de Klaus Iohannis.

„Văd că sunt acuzaţii apărute încă din campania electorală prezidenţială din 2014 şi sunt elemente şi atacuri legate de apartenenţa etnică a dlui Iohannis. Acum, ca simplu fapt, eu din câte îmi aduc aminte, dl Laufer a mai fost membru al Guvernului, numit de acelaşi preşedinte, dl Klaus Iohannis, cetăţean român, etnic german”, a spus Csaba, potrivit Mediafax.

Ilan Laufer a afirmat marţi seara, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul pentru numirea sa în funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale ar reprezenta "un nou act de antisemitism".

„Astăzi, în anul 2018, am fost respins de către preşedintele României, Klaus Iohannis. Sunt îngrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii mele, atunci când m-a refuzat în funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, fără să motiveze această decizie, ceea ce este neconstituţional. Consider că refuzul preşedintelui Iohannis, în ceea ce mă priveşte, este un nou act de antisemitism şi vreau să atrag atenţia asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat în ultimul an preşedintele Klaus Iohannis. Aşa cum se ştie, domnul Iohannis a avut mai multe ieşiri împotriva evreilor şi declaraţii antisemite. A refuzat şi blocat numirea unui ambasador în Israel, dorind pe această cale să saboteze relaţia dintre România şi Israel. Totodată, vă pot spune că a contribuit inclusiv la sabotarea şedinţei de guvern comune care trebuia să aibă loc între Guvernul israelian şi cel român”, a spus Laufer.

Fostul ministru a mai precizat că va face o plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, apreciind că refuzul preşedintelui Iohannis reprezintă "o atitudine clară" de discriminare.

„Foarte important de menţionat este faptul că Klaus Iohannis este etnic german şi are o legătură dubioasă din toate punctele de vedere cu Forumul Democrat German din România, moştenitor al unei organizaţii naziste, scoasă în afara legii, conform Tratatului de la Paris, de după cel de-al Doilea Război Mondial. În istoria României, Nicolae Ceauşescu a vândut evrei. Astăzi am certitudinea că şi preşedintele Iohannis a vândut un evreu român. Nu ştiu cui şi nu ştiu pe câţi bani. Voi face o plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrucât consider că refuzul preşedintelui Iohannis este o atitudine clară de discriminare care a debutat cu expresia 'nişte evrei', a urmat cu o plângere penală împotriva premierului României şi continuă astăzi cu refuzarea unei propuneri de vicepremier şi ministru al Dezvoltării în Guvernul României. Totodată, voi face o cerere către AJC, comunitatea evreiască din SUA, pentru a-i retrage decoraţia acordată preşedintelui Klaus Iohannis”, a spus el.

