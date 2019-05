Mărturisiri complete făcute de o vedetă: „Am cheltuit 100 de milioane de dolari pe droguri și am avut peste 2.000 de femei”

Lamar Odom, fost baschetbalist la Los Angeles Lakers, a povestit în cartea autobiografică despre problemele pe care le-a avut cu drogurile.





Lamar Odom (39 de ani) a fost campion în NBA cu Los Angeles Laker și a avut o relație cu Khloe Kardashian. În cartea autobiografică „Darkness to Light”, Odom vorbește despre problemele pe care le-a avut din cauza consumului de droguri. În 2015, a fost internat în spital, din cauza unei supradoze de cocaină. „Toți doctorii îmi spun că sunt un miracol. Am suferit 12 atacuri cerebrale și șase infarcturi cât timp am fost în comă. Am cheltuit cam 100 de milioane de dolari pe cocaină”, a spus fostul baschetbalist. Lamar mai spune că a avut numeroase aventuri amoroase. „Sunt dependent de sex! Am avut peste 2.000 de femei. ă poți să alegi ce femei vrei din fiecare oraș, ăsta e visul oricărui bărbat. E un dar, dar e și un blestem pentru că un bărbat poate lua decizii greșite în situația asta.”

ULTIMA ORA! Demisie din Guvernul Vioricai Dancila. NEASTEPTAT! A uluit pe toata lumea

Pagina 1 din 1